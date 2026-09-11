Thế giới

Canada và Ukraine hợp tác sản xuất UAV

SGGPO

Trong chuyến thăm Canada của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 10-9 (giờ địa phương), hai nước đạt được các thỏa thuận về mở rộng sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) và tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh.

Theo các thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác phát triển và sản xuất UAV, kể cả việc cung cấp các khoáng sản và kim loại thiết yếu, cùng các hoạt động kỹ thuật và chế tạo liên quan.

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Thủ tướng Canada Mark Carney (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 10-9. Ảnh: VCG

Canada cũng sẽ xây dựng một thị trường kỹ thuật số về UAV theo mô hình hệ thống “Brave 1” của Ukraine và có kế hoạch tăng gấp 10 lần số lượng UAV quân sự. Dịp này, Canada cũng công bố các khoản viện trợ mới cho Ukraine, gồm khoảng 350 triệu CAD (262 triệu USD) mua tên lửa đánh chặn phòng không và hơn 640 triệu CAD (463 triệu USD) cho việc sửa chữa, tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng và cải thiện nguồn cung điện cho các bệnh viện tại Ukraine.

Sau chuyến thăm Canada, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến tới New York (Mỹ) tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tại đây, ông Zelensky có kế hoạch gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề kỳ họp.

HUYỀN HƯƠNG

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