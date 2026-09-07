Đặc phái viên Mỹ tới Kiev, thúc đẩy nối lại đàm phán Nga - Ukraine

Hai đặc phái viên Mỹ đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 6-9, chỉ một ngày sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chào đón hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm đầu tiên đến Ukraine. Ảnh: The Kyiv Independent

Một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã mang tới Kiev những ý tưởng mới về cách thức chấm dứt cuộc xung đột với Nga, sau cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, Nga.

Đây là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của ông Witkoff và ông Kushner trong vai trò đặc phái viên, trong nỗ lực mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm khôi phục tiến trình hòa đàm vốn bị đình trệ.

Hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner trong cuộc hội đàm với các quan chức Ukraine và châu Âu tại Ukraine, ngày 6-9. Ảnh: Tim Zadorozhnyy/The Kyiv Independent

Sau cuộc gặp tại Kiev, ông Witkoff cho biết cuộc thảo luận với Tổng thống Zelensky rất “thực chất” và Mỹ “rất lạc quan” về khả năng tiếp tục các nỗ lực ngoại giao. Các quan chức Mỹ cho biết đã nhận được những ý tưởng mới từ cả Moscow và Kiev, đồng thời hy vọng có thể sớm công bố những bước tiếp theo nhằm thúc đẩy một vòng đàm phán mới.

Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, Ukraine sẵn sàng tiến tới các cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Nga. Tuy nhiên, những vấn đề quan trọng , đặc biệt là lãnh thổ và các bảo đảm an ninh, cần được giải quyết ở cấp lãnh đạo. Kiev cũng đề nghị Washington hỗ trợ thêm hệ thống phòng không Patriot và các năng lực phòng thủ khác trước mùa Đông.

Trong cuộc gặp tại Moscow ngày 5-9, Tổng thống Putin và hai đặc phái viên Mỹ đã thảo luận hơn 3 giờ về khả năng chấm dứt chiến sự. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov mô tả cuộc trao đổi là “hữu ích”, nhưng cả hai bên chưa công bố chi tiết những đề xuất cụ thể được hai bên thảo luận.

Một trong những trở ngại lớn nhất đối với tiến trình hòa đàm vẫn là vấn đề lãnh thổ. Nga yêu cầu Ukraine chấp nhận những điều kiện liên quan đến các vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố chủ quyền, trong khi Kiev phản đối việc nhượng lãnh thổ và muốn nhận được những bảo đảm an ninh đủ mạnh.

HẠNH CHI