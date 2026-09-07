Mỹ: Máy bay lao khỏi đường băng, ít nhất 10 người thương vong

Một máy bay chở hàng của Amazon đã lao khỏi đường băng và đâm vào nhiều phương tiện khi đang hạ cánh tại sân bay quốc tế Miami, bang Florida, Mỹ, ngày 6-9. Vụ tai nạn làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay. Ảnh: CNN

Theo CNN, chuyến bay Prime Air 7598 đã lao khỏi đường băng vào khoảng 14 giờ ngày 6-9 (giờ địa phương), sau khi khởi hành từ sân bay quốc tế Luis Muñoz Marín ở San Juan, Puerto Rico. Máy bay sau đó đâm vào nhiều phương tiện gần khu vực sân bay và bốc cháy.

Chiếc máy bay gặp nạn là Boeing 767-300, do hãng hàng không vận tải 21 Air vận hành cho Amazon. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần mũi máy bay chúi xuống đất, khói đen dày đặc bốc lên. Lực lượng cứu hộ cho biết phi công và cơ phó bị mắc kẹt trong buồng lái sau vụ tai nạn. Một số người trên các phương tiện bị máy bay đâm cũng cần được giải cứu.

Vụ tai nạn khiến toàn bộ đường băng tại sân bay quốc tế Miami tạm thời đóng cửa, đồng thời áp dụng lệnh dừng mặt đất đối với các chuyến bay. Khoảng 250 chuyến bay bị ảnh hưởng trong ngày. Hoạt động hàng không sau đó được khôi phục từng phần nhưng hành khách có thể phải đối mặt với tình trạng chậm chuyến và hủy chuyến đáng kể.

KHÁNH HƯNG