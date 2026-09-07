Triều Tiên đưa vào biên chế tàu khu trục hải quân thế hệ mới

Triều Tiên đã đưa tàu khu trục thế hệ mới Kang Kon vào biên chế, trong động thái mới nhất nhằm hiện đại hóa lực lượng hải quân và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trên biển.

Lễ hạ thủy tàu Kang Kon. Ảnh: RODONG SINMUN

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 6-9, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự lễ hạ thủy tại thành phố cảng Wonsan, phía Đông Triều Tiên. Phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Ju-ae cũng tham dự sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Jong-un cho biết Kang Kon là tàu khu trục tấn công, đóng vai trò như một mắt xích trong hệ thống phản công hạt nhân quốc gia.

Theo ông Kim Jong-un, Triều Tiên đang phát triển năng lực hạt nhân hải quân và sẽ tiếp tục đẩy nhanh triển khai các khí tài chiến lược tại những vùng biển trọng yếu nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh.

Tàu Kang Kon có trọng tải 5.000 tấn, cấu hình kỹ thuật tương tự chiến hạm Choe Hyon được đưa vào hoạt động hồi tháng 6. Giới quan sát và chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá Choe Hyon có khả năng mang tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo tích hợp đầu đạn hạt nhân.

PHƯƠNG NAM