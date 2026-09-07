Thế giới

Iran tuyên bố sớm triển khai các hệ thống phòng không tự sản xuất

SGGPO

Ngày 7-9, hãng thông tấn Defapress (Iran) đưa tin Tướng Alireza Elhami, Tư lệnh Lực lượng phòng không và chỉ huy trưởng Căn cứ Phòng không liên hợp Khatam al-Anbiya (PBUH), cho biết các hệ thống phòng không mới do Iran tự sản xuất sẽ sớm được triển khai.

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Tướng Alireza Elhami, Tư lệnh Lực lượng phòng không của Iran. Ảnh: DEFAPRESS

Theo ông Elhami, ưu điểm đầu tiên của các hệ thống phòng thủ nội địa là không cần phụ thuộc các quốc gia khác nâng cấp và cập nhật. Thứ hai, trang thiết bị do Iran sản xuất phù hợp với địa lý và nhu cầu chuyên môn trong nước.

Ông Elhami khẳng định Tehran đã sẵn sàng và đang tăng số lượng trang thiết bị sản xuất, cũng như chủng loại.

Hồi tháng 8, báo Jerusalem Post (Israel) đưa tin nhiều quan chức Israel đã "sốc" trước tốc độ phục hồi của Iran sau khi nước này ký lệnh ngừng bắn với Mỹ vào tháng 4-2026.

Israel trước đó cho rằng chiến dịch tấn công Iran mà họ hiệp đồng với Mỹ đã khiến ngành công nghiệp quốc phòng của Iran tụt hậu nhiều năm. Theo Jerusalem Post, các quan chức quốc phòng hàng đầu của Israel thừa nhận Iran đã tìm được "những phương pháp sáng tạo" để tái thiết kho tên lửa và các năng lực khác.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Iran Triển khai Hệ thống phòng không Nội địa Tướng Alireza Elhami Tên lửa Israel tấn công chiến dịch tự sản xuất

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