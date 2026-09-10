Phát biểu của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 9-9, tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự có Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin; Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko. Sau đây là phát biểu của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Lễ trao Giải thưởng:

Các bạn thân mến!

Tôi rất vui mừng chào đón các đại biểu tới tham dự Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy cho người bạn thân yêu của chúng ta, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Tô Lâm, Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev Nikolaevich Tolstoy - nhà văn, nhà triết học, nhà nhân đạo chủ nghĩa và nhà tư tưởng vĩ đại của Nga.

Lễ trao giải lần này diễn ra vào đúng ngày sinh của Lev Nikolaevich Tolstoy. Chính vì vậy, tôi cho rằng Lễ trao giải ngày hôm nay mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Mọi người đều công nhận rằng tác phẩm của Lev Nikolaevich Tolstoy là di sản chung của toàn thế giới, có sức lan tỏa mạnh mẽ vượt thời gian cũng như vượt qua bất kỳ ranh giới nào về ý thức hệ, đã và đang tiếp tục có ảnh hưởng lớn đến thế giới quan và tư tưởng của các chính trị gia, các nhà hoạt động chính trị, hoạt động xã hội, những người mang các quốc tịch khác nhau và nhiều thế hệ trên toàn thế giới.

Tôi hiểu rằng Việt Nam coi trọng di sản văn học và tinh thần của Lev Nikolaevich Tolstoy. Trong bài báo của đồng chí Hồ Chí Minh, Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam, xuất bản trên tờ Literaturnaya Gazeta năm 1960 tại Liên Xô, đồng chí cho biết đã làm quen với các tác phẩm của Lev Nikolaevich Tolstoy khi còn trẻ.

Đồng chí viết rằng các tác phẩm đã để lại một ấn tượng không thể phai mờ và là nguồn cảm hứng, kinh nghiệm về viết lách. Đồng chí Hồ Chí Minh đã tự coi mình là một người học trò khiêm nhường của nhà văn vĩ đại người Nga.

Đồng chí đặc biệt ấn tượng với tinh thần bác ái trong tác phẩm của Lev Nikolaevich Tolstoy với mong muốn bảo vệ quyền của người bị áp bức, cùng những lý tưởng cao đẹp về đạo đức, lòng lương thiện và nhân ái, đấu tranh chống cái ác và bạo lực.

Tất cả những điều này có sức ảnh hưởng đối với nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng Việt Nam, thúc đẩy đồng chí đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, vì tự do và độc lập của Tổ quốc.

Ở Nga, chúng tôi luôn tôn trọng và ngưỡng mộ sự kiên cường và dũng cảm của nhân dân Việt Nam, những người đã vượt qua những thử thách khắc nghiệt của ách thống trị từ nước ngoài, can thiệp vũ trang và chia rẽ dân tộc. Người Việt Nam nhận thức rõ giá trị của cuộc sống hòa bình, tình láng giềng, lao động và sáng tạo. Thái độ sống và tinh thần đó hài hòa và cộng hưởng với giáo lý nhân văn của Lev Nikolaevich Tolstoy.

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của ban giám khảo quốc tế về việc trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm nay cho nhà lãnh đạo Việt Nam, đồng chí Tô Lâm. Đó cũng là giải thưởng cho toàn thể nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Tô Lâm là một chính trị gia có uy tín và tầm nhìn xa, là một người yêu nước chân chính. Đồng chí Tô Lâm đã chọn con đường tận tụy phụng sự Tổ quốc và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Ở cương vị cao nhất, ông thực hiện một đường lối đối nội và đối ngoại cân bằng, góp phần củng cố một Việt Nam độc lập và có chủ quyền, bảo đảm ổn định và an toàn ở châu Á và trên toàn thế giới.

Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga Valery Gergiev, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Lev Tolstoy trao Giải thưởng Hoà bình Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Việc trao tặng giải thưởng còn là sự đánh giá cao đối với đóng góp to lớn của cá nhân đồng chí Tô Lâm trong việc củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nga và Việt Nam. Là một người ủng hộ nguyên tắc và kiên trì thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam, đồng chí luôn kiểm soát chặt chẽ các vấn đề liên quan đến sự phát triển của quan hệ chính trị, kinh tế và nhân văn giữa hai nước chúng ta.

Hai năm nữa sẽ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Lev Nikolaevich Tolstoy. Chương trình kỷ niệm gồm các hoạt động văn hóa đa dạng dự kiến sẽ được tổ chức ở Nga cũng như ở nước ngoài. Tôi tin tưởng rằng những người bạn Việt Nam sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động này.

Đồng chí Tô Lâm, người bạn quý thân mến!

Tôi chân thành chúc mừng đồng chí với giải thưởng xứng đáng và cao quý này. Tôi tin rằng sự kiện này cũng sẽ được đánh giá cao tại đất nước của đồng chí. Tôi cũng xin chúc đồng chí, gia đình và những người thân yêu của đồng chí mọi điều tốt đẹp nhất, sức khỏe, hạnh phúc, và chúc nhân dân Việt Nam anh em thắng lợi, thành công và thịnh vượng.

Xin cảm ơn các bạn!

Theo TTXVN