Nga và Triều Tiên lần đầu kết nối nhau bằng cầu đường bộ

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8-9 đưa tin Triều Tiên và Nga khai trương cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumen, nối thành phố biên giới Rason của Triều Tiên với Khasan của Nga.

Lễ khánh thành cầu đường bộ Yakov Novichenko. Ảnh: KCNA

Đây là cầu đường bộ đầu tiên nối liền hai nước. Trước đó, chỉ có cầu đường sắt nối qua cùng con sông Tumen.

Theo KCNA, lễ khánh thành cây cầu diễn ra ngày 7-9 tại Rason và Khasan, với sự tham dự trực tuyến của Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Cây cầu được đặt tên Yakov Novichenko, theo tên sĩ quan Hồng quân Liên Xô có công bảo vệ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành năm 1946.

Công trình được khởi công tháng 4-2025, sau hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bình Nhưỡng tháng 6-2024.

Theo KCNA, Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song gọi đây là “biểu tượng mới” của tình hữu nghị giữa hai nước và cho rằng công trình tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Về phía Nga, Thủ tướng Mishustin nhận định quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng đã đạt “mức độ chưa từng có” của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Theo ông Mishustin, cây cầu có khả năng phục vụ tới 300 phương tiện mỗi ngày, kết nối với mạng lưới đường bộ liên bang của Nga và hành lang vận tải từ thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông tới St. Petersburg.

Xe tải lưu thông qua cầu Yakov Novichenko. Ảnh: KCNA

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