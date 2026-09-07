Iran tuyên bố lập khu vực cấm gần eo biển Hormuz

Iran tuyên bố sẽ thiết lập một khu vực cấm bên ngoài eo biển Hormuz, trong động thái có thể làm gia tăng căng thẳng đối với hoạt động tại tuyến đường biển chiến lược này.

Tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ảnh: Majid Asgaripour/WANA

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết khu vực mới sẽ được công bố trong những ngày tới. Khu vực này bắt đầu từ đường phong tỏa của Hải quân Mỹ, kéo về phía eo biển Hormuz và bao gồm một phần Vịnh Ba Tư. Bất kỳ tàu nào bị phát hiện đi vào khu vực trên với ý định qua eo biển Hormuz sẽ bị Iran đưa vào danh sách trừng phạt.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu của Iran, đáp trả việc Tehran phóng tên lửa đạn đạo vào các tàu chiến Mỹ. Ông Rezaei cũng tiết lộ Iran lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa chống tàu khu trục do nước này tự sản xuất để tấn công một tàu chiến của Mỹ. Những động thái mới nhất cho thấy căng thẳng giữa hai bên tiếp tục tập trung vào hoạt động hàng hải và xuất khẩu dầu của Iran.

Cũng theo ông Rezaei, eo biển Hormuz hiện vẫn hoàn toàn bị phong tỏa, với không quá 7 - 8 tàu đi qua mỗi ngày, chủ yếu là tàu chở hàng thiết yếu cho Iran. Iran và Oman đang đàm phán thiết lập hành lang vận tải tạm thời qua eo biển Hormuz, trong đó có một số đoạn qua vùng biển của hai nước.

Trong ngày 6-9, 3 tàu di chuyển qua tuyến phía Nam của eo biển Hormuz đã phải đổi hướng và quay trở lại sau khi nhận được cảnh báo từ Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Theo hãng tin Mehr của Iran, 3 con tàu trên đều là tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar.

HẠNH CHI