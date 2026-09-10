Máy bay chở Tổng thống Ukraine suýt bị tấn công

Ngày 9-9 (giờ địa phương), Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết, máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ Moldova đến Oslo (Na Uy) để dự tang lễ Quốc vương Harald của Na Uy suýt bị một thiết bị bay không người lái (drone) tấn công.

Máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Oslo (Na Uy) sau sự cố. Ảnh: CNN

Phát biểu với Đài truyền hình công cộng NRK của Na Uy, ông Støre nêu rõ chuyến bay của ông Zelensky suýt bị một drone tấn công khi đang cất cánh từ Moldova.

Theo CNN, sự việc xảy ra đêm 8-9 và Moldova đã đóng cửa không phận do cảnh báo drone. Giới chức Moldova cho biết drone phát nổ cách sân bay quốc tế Chișinău khoảng 160km. Các hạn chế không phận sau đó được dỡ bỏ, song máy bay chở Tổng thống Zelensky cất cánh muộn hơn dự kiến. Ba chuyến bay khởi hành và 4 chuyến bay đến bị ảnh hưởng trong thời gian không phận đóng cửa.

Tổng thống Moldova Maia Sandu lên án các vụ xâm nhập, gọi đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính mạng người dân. Đại sứ Moldova tại Mỹ Vladislav Kulminski cho rằng vụ việc nhiều khả năng không phải tai nạn, song nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và còn quá sớm để xác định drone có nhằm vào máy bay của ông Zelensky hay không.

KHÁNH MINH