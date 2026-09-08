Thế giới

Lực lượng Houthi tấn công nhiều mục tiêu tại Saudi Arabia

SGGPO

Theo kênh truyền thông Ansarollah của lực lượng Houthi tại Yemen, ngày 8-9,  lực lượng này đã tấn công nhiều mục tiêu tại Saudi Arabia bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa. Các cuộc tấn công nhằm trả đũa các chiến dịch quân sự do Saudi Arabia hậu thuẫn chống Houthi tại Yemen.

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Ảnh tư liệu: một vụ tấn công của Houthi tại Saudi Arabia. Ảnh: SKYNEWS ARABIA

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Houthi đang đẩy mạnh chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực gần eo biển Bab al-Mandab (nằm giữa Yemen và vùng Sừng châu Phi)

Theo Ansarollah, các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào sân bay quốc tế Abha, căn cứ không quân King Khalid, cùng các cơ sở của tập đoàn dầu khí nhà nước Saudi Aramco tại Abha và Jizan.

Saudi Arabia chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Houthi cáo buộc Saudi Arabia không kích nhiều khu vực ở Yemen, trong đó có một vụ tấn công nhằm vào nhà tù gây thương vong lớn.

Theo The Straits Times, giao tranh kéo dài nhiều ngày qua giữa lực lượng Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn và Houthi gần Biển Đỏ đã khiến hơn 300 người thiệt mạng và hàng trăm gia đình phải rời bỏ nhà cửa.

Houthi đang tìm cách kiểm soát các khu vực gần eo biển Bab al-Mandab. Đây là cửa ngõ phía Nam của Biển Đỏ và là tuyến hàng hải chiến lược.

Tuyến đường này ngày càng quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia trong bối cảnh Iran phong tỏa eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột Mỹ - Iran bắt đầu.

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KHÁNH MINH

Từ khóa

Houthi Saudi Arabia Saudi Aramco Chính phủ Yemen Biển Đỏ Yemen tấn công mục tiêu

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