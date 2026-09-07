Báo The New York Times: Ukraine thiệt hại 1,2 tỷ USD trong mua sắm quân sự

Báo The New York Times (Mỹ) dẫn các báo cáo kiểm toán mật của Chính phủ Ukraine cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2024, Kiev đã thất thoát khoảng 1,2 tỷ USD do gian lận, lãng phí và quản lý yếu kém trong mua sắm quân sự.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2s của Ukraine xuất xưởng. Ảnh: UKROBORONPROM

Theo thông tin mà tờ báo của Mỹ công bố ngày 6-9 (giờ địa phương), 7 trong số 10 nhà thầu quân sự lớn nhất Ukraine vẫn nhận được các đơn đặt hàng mới bất chấp việc các nhà thầu này bị điều tra gian lận, không giao hàng hoặc có nhân viên quản lý bị bắt vì tội tham nhũng.

Các kiểm toán viên xác định được 18 công ty, dù từng vi phạm các vấn đề liên quan đến mua sắm quốc phòng trước đó, vẫn được trao hợp đồng, trong đó 6 công ty đã không hoàn thành bất cứ hợp đồng nào.

Trong số này có nhà máy hóa chất Pavlohrad, từng cung cấp cho quân đội Ukraine 233.000 quả đạn cối không sử dụng được. Tuy nhiên, sau đó công ty này vẫn nhận được thêm nhiều đơn đặt hàng, bao gồm cả hợp đồng cung cấp gần như toàn bộ đạn pháo 122mm cho Ukraine trong năm 2025.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh đang diễn ra hàng loạt cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào các quan chức hàng đầu của Ukraine và những nhân vật thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov từng cáo buộc Chính phủ Ukraine "tham nhũng có hệ thống" sau khi ông này bị cách chức hồi tháng 7. Trước đó, ông Fedorov cho rằng các lợi ích cố hữu trong ngành công nghiệp quốc phòng đã chống lại các cải cách trong mua sắm quân sự mà ông muốn thực hiện.

MINH CHÂU