Hoa kiểng đổ về TPHCM, thị trường bắt đầu “nóng”

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hoa kiểng tại khu vực công viên 23 tháng 9 (TPHCM) bắt đầu nhộn nhịp khi nhiều chuyến xe chở hoa, cây cảnh từ các tỉnh, thành đổ về. Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP ngày 10-2 cho thấy không khí mua bán dần sôi động, nhiều gian hàng đã hoàn tất trưng bày, sẵn sàng phục vụ nhu cầu chưng tết của người dân.

Các nhà vườn đưa hoa vào TPHCM phục vụ thị trường mua sắm tết tại công viên 23 tháng 9. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Từ 21 tháng Chạp, nhà vườn miền Tây liên tục đưa hoa kiểng lên TPHCM. Tại gian hàng của anh Quách Huy (Chợ Lách, Vĩnh Long), nhiều loại hoa truyền thống như cúc mâm xôi, cúc Hàn Quốc, vạn thọ được bày trí bắt mắt. Bên cạnh đó là các sản phẩm tạo hình như tắc bonsai, thanh long kiểng.

Người dân tham quan, dò giá. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Điểm nhấn năm nay là các cặp kiểng thú tạo hình công phu. Theo anh Huy, cặp tắc hình ngựa giá khoảng 17 triệu đồng, cặp hình rồng khoảng 12 triệu đồng; ngoài ra còn có ếch cảnh, tắc mini phù hợp phân khúc phổ thông. Dù chi phí vật tư, phân bón tăng, nhiều nhà vườn vẫn giữ giá tương đương năm ngoái để kích cầu. “Giá năm nay vẫn giữ ổn định để người dân dễ mua”, anh Huy chia sẻ.

Cặp kiểng tắc hình ngựa. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo các tiểu thương, sức mua hiện mới ở mức thăm dò, khách chủ yếu tham quan, so sánh giá. Dự kiến từ khoảng 25 tháng Chạp trở đi, lượng khách sẽ tăng nhanh; nhiều nhà vườn cho biết bán xuyên suốt đến 29 tháng Chạp.

Không chỉ hoa kiểng miền Tây, thị trường năm nay còn có cây cảnh từ nhiều vùng miền. Bà Nguyễn Thị Ngoan, tiểu thương kinh doanh đào tết, cho biết đã đưa hơn 100 gốc đào về TPHCM, với nhiều cỡ từ mini đến đào thế lớn. Giá dao động khoảng 1 triệu đồng (cây nhỏ), 2–3 triệu đồng (cây trung bình) và khoảng 5 triệu đồng (gốc đẹp, dáng thế lớn).

Gốc đào miền Bắc. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đáng chú ý, quất cảnh miền Bắc cũng bắt đầu vào TPHCM. Anh Lê Thanh Xuân (Hưng Yên) cho biết năm nay chỉ đưa hơn 100 gốc quất do nhiều vườn quất miền Bắc bị thiệt hại bởi ngập lụt, khiến nguồn cung giảm. Giá quất khá đa dạng, từ khoảng 2,5–3 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với gốc lớn, thế đẹp; loại phổ biến tán tròn, quả sai bán khoảng 4 triệu đồng/cây.

Chậu quất Hưng Yên phục vụ thị trường tết tại TPHCM. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo các thương lái, chi phí vận chuyển tăng cùng nguồn hàng khan hiếm tác động đến giá, song tiểu thương vẫn nỗ lực vận chuyển và chăm sóc để cây tươi tốt. Sự góp mặt của quất Hưng Yên trĩu quả giữa lòng TPHCM giúp thị trường hoa kiểng tết thêm phong phú, tạo không khí mua sắm rộn ràng những ngày cuối năm.

ĐÌNH DƯ