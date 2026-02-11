Gần 2.600 sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu vào Trung Quốc bị yêu cầu đăng ký

Ngày 11-2, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS), Bộ Nông nghiệp - Môi trường cho biết Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ban hành quy định mới về quản lý khai báo đối với doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp vào thị trường này.

Theo đó, có 2.589 sản phẩm thuộc 20 nhóm mặt hàng khi xuất vào thị trường Trung Quốc phải thực hiện đăng ký và có thư xác nhận của cơ quan thẩm quyền, bao gồm: thủy sản, trái cây tươi, rau tươi, gia vị, dược liệu, cà phê, các loại hạt, cây giống, ngũ cốc, lá thuốc lá, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở đánh giá rủi ro kiểm dịch đối với nông sản nhập khẩu, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS, cho biết các sản phẩm nông nghiệp thuộc danh mục bắt buộc trên, doanh nghiệp khi xuất sang Trung Quốc phải kê khai đầy đủ và chính xác mã số đăng ký tại Trung Quốc hoặc mã số đăng ký của doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc trên tờ khai hải quan. Trường hợp một tờ khai có nhiều mặt hàng, mã số đăng ký phải được kê khai riêng cho từng doanh nghiệp tương ứng với từng mặt hàng.

Việc Trung Quốc công bố cụ thể danh mục sản phẩm và yêu cầu đăng ký doanh nghiệp là bước siết chặt quản lý theo hướng minh bạch, truy xuất rõ ràng. Do vậy, doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động rà soát lại sản phẩm, hồ sơ đăng ký và thông tin khai báo để bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu ngay từ khâu đầu vào, tránh rủi ro ách tắc khi thông quan.

Hiện Văn phòng SPS đã đề nghị các cơ quan quản lý chuyên ngành phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc sớm cập nhật quy định mới, chuẩn hóa hồ sơ và quy trình khai báo để bảo đảm hoạt động xuất khẩu diễn ra thông suốt trong thời gian tới.

MINH XUÂN