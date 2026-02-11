Hà Nội: Thị trường hoa tết ảm đạm

Kinh tế

Chiều 11-2 (tức 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ), dù không khí Tết Bính Ngọ 2026 đã cận kề nhưng trái ngược với cảnh nhộn nhịp của những năm trước, thị trường hoa tết ở Hà Nội năm nay khá ảm đạm.

Ghi nhận tại một số địa điểm chuyên kinh doanh hoa, cây cảnh tết nổi tiếng của Thủ đô như: đường Lạc Long Quân, đường Võ Chí Công, đường Tố Hữu, đường Lê Văn Lương hay khu vực Giảng Võ, hàng hóa nhiều nhưng người mua thưa thớt. Dọc các tuyến phố, không khó để bắt gặp những tấm biển xả hàng, giảm giá sâu.

Tại một cửa hàng lan hồ điệp cạnh Trung tâm Chiếu phim quốc gia (ở phố Lạng Hạ), dù đã treo biển "Giảm tới 30%" ở ngay mặt tiền để hút khách, nhưng bên trong vẫn vắng lặng.

z7524050861993_68b1f3158568b8b294d05bad471c2c00.jpg
Một cửa hàng bán hoa lan trên phố Láng Hạ treo biển giảm giá tới 30%. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Theo khảo sát, tại khu vực đường Tố Hữu, một cành đào nhỏ năm ngoái có giá dao động 200.000 - 300.000 đồng, thì năm nay tiểu thương hạ giá xuống chỉ còn 120.000 - 150.000 đồng nhưng vẫn "kén" người mua.

Trên đường Lê Văn Lương, nhiều chủ hàng lan hồ điệp đã chấp nhận giảm giá từ 300.000 đồng đến cả triệu đồng cho một chậu nhưng bán rất chậm.

z7524050856994_b6d2a57d9e99d64fece951bea81384eb.jpg
Một điểm bán hoa đào tết trên phố Giảng Võ. Ảnh: QUỐC KHÁNH
z7524050826121_683c0b139402b05aee0fa46da3f99674.jpg
Một cửa hàng bán hoa lan trên phố Giảng Võ vắng khách tới mua hàng. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Chị Phạm Thị Lan (ở Yên Mỹ, Hưng Yên) - một người bán quất cảnh trên đường Tố Hữu thở dài: "Khách năm nay chỉ chuộng các loại quất mini, cây nhỏ giá rẻ vài trăm nghìn để bàn nước. Những cây thế đẹp tiền triệu gần như không có người hỏi. Lo nhất là tâm lý nhiều người cố tình chờ đến chiều 30 tháng Chạp mới đi mua để ép giá, khiến chúng tôi ngồi trên đống lửa".

z7524050864648_3f0d6e534ac2513474fa460f3b17ae08.jpg
Ảnh: QUỐC KHÁNH
