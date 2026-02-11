Hàng tết về chợ đầu mối tăng gần 3 lần ngày thường

Ghi nhận ngày 10-2 (nhằm 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), hàng hóa từ nhiều vùng sản xuất cấp tập đổ về các chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM.

Ông Nguyễn Bình Phương, Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết, dự kiến ngày 24 tháng Chạp, sản lượng đạt khoảng 3.000 tấn/ngày và tăng lên khoảng 5.100 tấn/ngày vào 26 tháng Chạp. Rau củ, trái cây dự trữ thêm khoảng 3.000 tấn, sẵn sàng tung ra khi sức mua tăng đột biến.

Hải sản khô bày bán tại chợ Bình Điền

Tại chợ Bình Điền, vào cao điểm các đêm từ 25 đến 27 tháng Chạp, lượng hàng có thể tăng khoảng 80% so với ngày thường. Riêng đêm 26 tháng Chạp đạt gần 890 tấn, tăng khoảng 270%. Thịt súc sản tăng khoảng 60%, lên hơn 350 tấn/ngày. Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, tổng lượng hàng tại chợ từ 2.800-3.500 tấn/ngày. Sau đêm 28 tháng Chạp, theo quy luật nhiều năm, sản lượng giảm còn khoảng 40%.

Ở chợ đầu mối Hóc Môn, nguồn cung được chuẩn bị kỹ, lượng hàng từ các tỉnh, thành phố cũng đổ về liên tục từ đêm khuya đến rạng sáng. Theo ông Lê Văn Tiển, Giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn, cao điểm từ 25 đến 29 tháng Chạp, lượng nông sản dự kiến đạt 2.700-3.300 tấn/ngày đêm, tăng 30%-50%. Đối với mặt hàng thịt heo nhập chợ trong hai đêm 28 và 29 tháng Chạp đạt khoảng 700 tấn, tương đương 9.300-10.000 con mỗi đêm, tăng gấp đôi ngày bình thường.

THI HỒNG