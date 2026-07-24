Cảnh báo quyết định về chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế là giả

Sáng 24-7, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Huế (HueIOC) phát cảnh báo, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh văn bản giả mạo mang tên Quyết định số 252-QĐNS/TW về việc chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Văn bản giả mạo về việc chuẩn y chức vụ nhân sự

Theo HueIOC, đây là thông tin hoàn toàn giả mạo, được cắt ghép, tạo dựng bằng công nghệ nhằm tung tin sai sự thật, gây nhiễu loạn thông tin và tạo tâm lý hoang mang trong dư luận. Qua rà soát, văn bản này còn xuất hiện nhiều lỗi chính tả, lỗi trình bày và thể thức không đúng quy định, cho thấy không phải là văn bản chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

HueIOC khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận hoặc tương tác làm lan truyền các hình ảnh, tài liệu chưa được kiểm chứng. Đồng thời, chỉ tiếp cận thông tin từ các cổng thông tin điện tử chính thức của Đảng, Nhà nước và các cơ quan báo chí chính thống.

HueIOC nhấn mạnh, việc cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường của văn bản giả như nhiều lỗi chính tả, sai thể thức, nguồn phát tán không rõ ràng; đồng thời kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ để góp phần ngăn chặn tin giả, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

VĂN THẮNG