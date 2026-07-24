Xã hội

Nhiều nơi ở Bắc bộ và Nam bộ có đợt mưa lớn

SGGPO

Từ ngày 24 đến 25-7, dự báo Bắc bộ tiếp tục có đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ trên 200mm; còn khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

IMG_9954.jpeg
Hà Nội có mưa đêm 23 và rạng sáng 24-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đêm 23 và rạng sáng 24-7, nhiều nơi ở Bắc bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 23-7 đến rạng sáng 24-7 tại một số trạm đã vượt 60mm, như Bản Công (Lào Cai) 62mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 80,2mm, Phú Lộc (Phú Thọ) 76,7mm, Thái Học (Cao Bằng) 66,4mm và Phình Hồ (Quảng Ninh) 66,2mm.

Từ sáng 24-7 đến hết ngày 25-7, Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo có khả năng xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.

IMG_0543.jpeg
Ảnh radar thời tiết lúc 7 giờ ngày 24-7, nhiều nơi ở Bắc bộ có mưa

Từ chiều tối 24-7 đến ngày 25-7, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 150mm.

Chiều tối và đêm 24-7, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 50mm.

Trong khi đó, chiều, tối và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Từ ngày 25-7, lượng mưa tại Nam bộ gia tăng, phạm vi mở rộng.

Tin liên quan
PHÚC HẬU

Từ khóa

mưa lớn Bắc bộ mưa lớn Nam bộ ngập úng lũ quét sạt lở đất

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn