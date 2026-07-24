Đồng Nai: Cứu sống người đàn ông nhảy cầu Hóa An trong đêm

Tối 23-7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đồng Nai) đã kịp thời cứu sống một người đàn ông nhảy từ cầu Hóa An xuống sông.

Theo thông tin ban đầu, lúc 21 giờ 40 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 114 về việc có người nhảy cầu Hóa An. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông điều động 1 ca nô cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu vớt người đàn ông nhảy cầu Hóa An trong đêm. Ảnh: CAĐN

Đến 21 giờ 58 phút, lực lượng chức năng tiếp cận, vớt được nạn nhân là anh P.V.C. (SN 1978, quê Thanh Hóa) đưa lên ca nô. Thời điểm được cứu, nạn nhân đã bất tỉnh, mạch yếu.

Các cán bộ, chiến sĩ sơ cấp cứu tại chỗ, đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ, bàn giao cho Công an phường Trấn Biên để đưa đến cơ sở y tế.

PHÚ NGÂN