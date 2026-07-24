Đồng Nai: Cứu sống người đàn ông nhảy cầu Hóa An trong đêm

Theo thông tin ban đầu, lúc 21 giờ 40 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 114 về việc có người nhảy cầu Hóa An. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông điều động 1 ca nô cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.
Đến 21 giờ 58 phút, lực lượng chức năng tiếp cận, vớt được nạn nhân là anh P.V.C. (SN 1978, quê Thanh Hóa) đưa lên ca nô. Thời điểm được cứu, nạn nhân đã bất tỉnh, mạch yếu.
Các cán bộ, chiến sĩ sơ cấp cứu tại chỗ, đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ, bàn giao cho Công an phường Trấn Biên để đưa đến cơ sở y tế.