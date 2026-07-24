Bão NOUL hình thành, dự báo tối nay đi vào Biển Đông, Bắc bộ tiếp tục mưa lớn

Sáng nay (24-7), Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có thông tin dự báo, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành cơn bão có tên quốc tế là NOUL.

Dự báo tối nay và rạng sáng 25-7, bão đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026.

Họa đồ tâm bão sáng nay (24-7) và mô hình dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đây là cơn bão thứ 12 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay.

Lúc 7 giờ ngày 24-7, tâm bão ở khoảng 18,3 độ vĩ Bắc - 124,2 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục mạnh thêm và đến 7 giờ ngày 25-7 sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

Đến sáng 26-7, bão sẽ mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13 khi tiến vào vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sau khi đổ bộ, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền Trung Quốc vào ngày 27-7.

Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khả năng bão đổ bộ khu vực Quảng Đông với xác suất khoảng 80%, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, trong 24-48 giờ tới, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ là khu vực chịu tác động trực tiếp của bão.

Từ chiều tối 24-7, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội. Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Khu vực đất liền, nhất là ở Bắc bộ, cần đặc biệt lưu ý mưa lớn. Trước đó, đêm 23-7, nhiều địa phương ghi nhận mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 70mm. Một số điểm mưa lớn gồm xã Minh Quang (Tuyên Quang) 121mm, xã Đại Phúc (Thái Nguyên) 120mm và xã Phù Ninh (Phú Thọ) 88mm. Sáng nay, Hà Nội và nhiều nơi mưa liên tục.

Theo cơ quan dự báo thời tiết, từ ngày 24 đến 25-7, Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Mực nước các sông ở Bắc bộ hiện vẫn dưới báo động 1. Tuy nhiên, trong 24-48 giờ tới, mực nước tại các hồ Tuyên Quang và Thác Bà có xu hướng tiếp tục tăng. Thượng lưu các sông: Thao, Chảy, Lô, Cầu và Thương có khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.

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