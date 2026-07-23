“Tìm lại tên Anh” - Trọn vẹn ước nguyện đoàn viên

Tối 23-7, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, tổ chức tọa đàm - cầu truyền hình “Tìm lại tên Anh”, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026) và “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9, từ điểm cầu trực tiếp Nhà hát HTV kết nối đến điểm cầu Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TPHCM), Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo, TPHCM), Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh (Đồng Tháp), xã Phước Giang (Quảng Ngãi).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu HTV. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tình cảm và trách nhiệm

Tại điểm cầu Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng, câu chuyện về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tái hiện trọn vẹn, từ quá trình nghiên cứu tư liệu, đối chiếu bản đồ quân sự, khảo sát thực địa, ứng dụng thiết bị dò tìm đến những ngày trực tiếp đào xới từng lớp đất, nâng niu từng phần hài cốt liệt sĩ, di vật được tìm thấy.

Đại biểu dự chương trình tại điểm cầu Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Chia sẻ từ điểm cầu Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng, Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74, Bộ Tư lệnh TPHCM, xúc động nhắc lại những khoảnh khắc đầu tiên khi lực lượng phát hiện hài cốt liệt sĩ, di vật tại khu vực tìm kiếm. Đó vừa là niềm xúc động, vừa là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục kiên trì với nhiệm vụ thiêng liêng này.

Nhiều đại biểu xúc động khi nghe chia sẻ tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng với Đội K74, các Đội K70, K71, K72, K73 được tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia trở về. Dù đến từ những đơn vị khác nhau, tất cả đều chung một quyết tâm, làm hết sức mình để sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh, Thượng tá Trần Khánh Dương, Chính trị viên Đội K91, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp kể lại kỷ niệm trong chuyến công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại huyện Kamchay Mear, tỉnh Pray Veng, Campuchia.

Vào đúng ngày 19-5, ngày sinh nhật Bác, khi đơn vị cất bốc được một bộ hài cốt liệt sĩ, một chiến sĩ trẻ đã ôm chặt bộ hài cốt. Mọi người bảo em đặt xuống để tiếp tục công việc, nhưng em cứ lắc đầu. Em nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ: "Chú đã nằm lạnh lẽo ở đây mấy chục năm rồi... cho con ôm chú một chút để chú ấm". Lên xe trở về, em vẫn ôm bộ hài cốt trên tay. Tôi hỏi sao không đặt vào vị trí đã chuẩn bị sẵn, em nói "con sợ đường xóc... chú đau". Lúc đó, chúng tôi hiểu rằng, giữa những người lính hôm nay và những người lính đã hy sinh, việc tìm kiếm không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình đồng đội vượt thời gian. Thượng tá Trần Khánh Dương chia sẻ.

Tại điểm cầu Nghĩa trang Hàng Dương, cựu tù chính trị Côn Đảo Tô Ba chia sẻ hành trình hơn 30 năm đi tìm người đồng đội Nguyễn Giai. Ông kể, năm 1973, ông Nguyễn Giai bị biệt giam và hy sinh dưới đòn tra tấn của địch. Từ đó, ông Tô Ba mất hoàn toàn tin tức về đồng đội. Sau ngày đất nước thống nhất, đến năm 1981, ông mới có điều kiện trở lại Côn Đảo để bắt đầu hành trình đi tìm đồng đội và phải đến năm 2011 mới xác định được nơi an nghỉ của người đồng đội năm xưa.

Đông đảo đại biểu tham dự tại điểm cầu HTV. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ Côn Đảo, chương trình kết nối với xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi, nơi ông Nguyễn Văn Nghiệp, con trai liệt sĩ Nguyễn Giai, đang sinh sống. Ông Nghiệp cho biết mấy năm gần đây mới biết cha hy sinh và được chôn tại Côn Đảo nhưng không biết chính xác vị trí, cũng chưa từng nhìn thấy mộ cha. Ngay trong chương trình, lần đầu tiên ông được nhìn thấy tấm bia khắc tên cha tại Nghĩa trang Hàng Dương…

Tại điểm cầu Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng, bà Trần Thị Lệ Thu, con của liệt sĩ Trần Văn Kiểu, bày tỏ hy vọng cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sẽ sớm mang về tin tức của cha. "Trước khi mẹ tôi qua đời, mẹ có tâm nguyện muốn tìm được hài cốt của cha để được an nghỉ cạnh ông", bà Thu nghẹn ngào chia sẻ. Bà Trần Thị Lệ Thu, con của liệt sĩ Trần Văn Kiểu chia sẻ tại chương trình. Ảnh: MẠNH THẮNG Chị Lê Ngọc Mai Uyên, cháu nội liệt sĩ Lê Thị Riêng, cho biết, những ngày qua, gia đình luôn dõi theo từng diễn biến, vừa hy vọng, vừa thấp thỏm chờ đợi một tin vui sau bao năm mong mỏi.

Gần 60 năm chờ một ngày đoàn tụ

Tại chương trình, câu chuyện về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ trở thành một trong những điểm nhấn đầy xúc động.

Gần 60 năm trước, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Bà Lệ vẫn chọn ở vậy, làm tròn bổn phận dâu con và giữ nguyên ký ức về người thương năm ấy.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao tặng bà Nguyễn Thị Lệ cùng gia đình bức chân dung liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Rồi trong quá trình tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, một bộ hài cốt được phát hiện cùng những di vật mang tên Huỳnh Văn Quên. Ai cũng nghẹn ngào trước khoảnh khắc mà người em trai Huỳnh Văn Nhỏ nghẹn ngào thưa với cha mẹ đã khuất rằng: “Ba với má yên tâm, anh Hai đã về…”.

Tại chương trình, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao cho gia đình bức chân dung liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phục dựng.

Đôi tay bà Lệ run run đón lấy di ảnh. Suốt nhiều thập niên, vì không còn tấm ảnh nào của ông, gia đình chỉ có thể đặt Bằng Tổ quốc ghi công trên bàn thờ để tưởng nhớ. Giờ đây, sau gần một đời người chờ đợi, gương mặt người chồng, người anh đã hiện hữu rõ ràng trước mắt gia đình.

Bà Nguyễn Thị Lệ không cầm được nước mắt khi được ôm di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vào lòng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người có mặt tại chương trình không cầm được nước mắt.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM trao di ảnh đến thân nhân liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Chương trình cũng trao những bức chân dung liệt sĩ được phục dựng cho thân nhân liệt sĩ. Đây là hoạt động do Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Team Lee, để những gương mặt liệt sĩ chỉ còn trong ký ức được tái hiện.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, điểm đặc biệt của Chiến dịch 500 ngày đêm là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là giám định ADN để sớm xác định danh tính, trả lại tên cho các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đây cũng là cuộc chạy đua với thời gian nhằm đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi. Cùng với việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, công tác tiếp nhận, bảo quản và gìn giữ các hiện vật, kỷ vật của liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì đó là chứng tích lịch sử, chứa đựng tình cảm, niềm tin và lý tưởng của các chiến sĩ trước khi anh dũng hy sinh.

>> Một số hình ảnh tại nhà quàn hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng, tối 23-7. Ảnh: MẠNH THẮNG

CẨM NƯƠNG - THU HOÀI - MẠNH THẮNG