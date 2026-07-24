“Sao sáng dẫn đường” kết nối 4 điểm cầu tri ân các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tối 26-7, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" trên VTV1 từ 4 điểm cầu trên cả nước.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”. Ảnh VTV

Lấy cảm hứng từ câu thơ “Anh đi bộ đội sao trên mũ/Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” trong bài “Núi Đôi” của nhà thơ Vũ Cao, chương trình tập trung vào hành trình của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm).

Cầu truyền hình được thực hiện tại 4 điểm cầu. Trong đó, điểm cầu chính đặt tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Các điểm cầu còn lại đặt tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).

Điểm cầu chính đặt tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM. Ảnh VTV

Trong đó, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi an nghỉ của gần 6.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính và là một trong những địa bàn trọng điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Chương trình gồm 3 chương “Những người chưa bao giờ khuất”, “Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm” và “Trả lại tên cho các anh”. Chùm phóng sự của chương trình tái hiện hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.

Phối cảnh chương trình tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh VTV

Bên cạnh sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả yêu mến, điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các nhân chứng lịch sử sẽ trực tiếp tham gia vào các tiết mục nghệ thuật, hòa giọng cùng các nghệ sĩ trong các tiết mục như “Linh thiêng Việt Nam”, “Có một thời như thế” hay “Bài ca không quên”, góp phần mở ra một không gian của ký ức, của lòng biết ơn và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

VĨNH XUÂN