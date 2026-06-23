Cấp cứu thành công người bệnh bị phản vệ nặng sau ăn cá ngừ

Ngày 23-6, Bệnh viện Thống Nhất cho biết vừa cấp cứu thành công người bệnh T.N.H. (48 tuổi, ngụ TPHCM) bị phản vệ nặng sau ăn cá ngừ.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh Ảnh: BVCC

Người bệnh nhập viện trong tình trạng nổi mề đay, ban đỏ ngứa toàn thân và khó thở sau khoảng 2 giờ ăn cá ngừ. Trước đó, người bệnh chưa từng ghi nhận tiền sử dị ứng với loại thực phẩm này.

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh ghi nhận có nổi mề đay lan toàn thân, ngứa nhiều, khó thở, mệt mỏi, huyết áp tụt, tay chân lạnh. Dựa trên các biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán phản vệ độ III và khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu theo phác đồ, bao gồm tiêm adrenalin và các biện pháp hồi sức cần thiết.

Sau khi được xử trí ban đầu, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện tình trạng sức khỏe đã cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở, huyết áp và mạch ổn định. Người bệnh được chuyển đến Khoa Nội Tim mạch để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Theo bác sĩ Trần Thị Quỳnh Nga, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất, nhiều người cho rằng chỉ những người có tiền sử dị ứng mới có nguy cơ bị phản vệ. Tuy nhiên, trên thực tế, một số trường hợp vẫn có thể xuất hiện phản ứng dị ứng dù trước đó đã nhiều lần tiếp xúc với cùng loại thực phẩm mà không ghi nhận bất thường.

“Không ít trường hợp trước đây vẫn sử dụng hải sản, cá, tôm, cua hoặc các loại thực phẩm khác hoàn toàn bình thường nhưng sau đó lại xuất hiện phản ứng dị ứng. Đây là tình huống không hiếm gặp trong thực hành lâm sàng”, bác sĩ Quỳnh Nga thông tin.

Theo các bác sĩ, phản vệ là phản ứng quá mẫn nghiêm trọng, khởi phát nhanh và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các tác nhân thường gặp bao gồm thuốc, thực phẩm, nọc côn trùng và một số yếu tố khác. Các dấu hiệu cảnh báo như nổi mề đay, ngứa, phát ban, sưng môi, sưng lưỡi, khó thở, khò khè, chóng mặt hoặc choáng váng sau khi ăn uống, dùng thuốc hoặc tiếp xúc với các tác nhân nghi ngờ. Khi xuất hiện các biểu hiện nặng như khó thở tăng dần, tức ngực, tụt huyết áp, lơ mơ hoặc ngất, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu để được xử trí kịp thời. Không nên chủ quan với các dấu hiệu dị ứng xuất hiện sau ăn uống hoặc dùng thuốc. Việc nhận biết sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.

THÀNH AN