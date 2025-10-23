Cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp của Becamex

Tổng diện tích các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ mà Tập đoàn Becamex dự kiến đầu tư đến năm 2030 đạt 12.000ha, nhu cầu công suất khoảng 2.826MW và đến năm 2045 có thể đạt tới 6.289MW.

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC tại buổi làm việc với Tập đoàn Becamex

Công suất điện cho các KCN - đô thị - dịch vụ của Becamex là rất lớn

Sáng 17-10, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) và Tập đoàn Becamex đã có buổi làm việc nhằm thống nhất phương án hợp tác đầu tư, vận hành lưới điện và đảm bảo cung cấp điện cho các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ của Becamex trong giai đoạn 2025-2030.

Tại nhiều khu công nghiệp hiện hữu như Mỹ Phước 1, 2, 3; Thới Hòa; VSIP II và VSIP II mở rộng, tình trạng thiếu điện đã bắt đầu xuất hiện, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Becamex kiến nghị ngành điện thành phố đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện 110kV-220kV, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu nối hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo cấp điện ổn định, thu hút nhà đầu tư mới.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVNHCMC, khẳng định, việc đảm bảo cấp điện cho các khu công nghiệp của Becamex không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và vùng. “Trách nhiệm của EVNHCMC là phải đảm bảo cung cấp điện để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Bình Dương trước đây là cực tăng trưởng về công nghiệp, đang chuyển hướng sang công nghiệp công nghệ cao, nên yêu cầu về chất lượng điện là cực kỳ lớn”, ông Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh. EVNHCMC hiện nằm trong tốp 50 đơn vị điện lực có lưới điện thông minh hàng đầu thế giới, được tổ chức Singapore Power Group đánh giá đứng thứ 41 toàn cầu và thứ 2 khu vực Đông Á, sau Singapore. “Khi tiếp nhận lưới điện Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi xác định mục tiêu trong 2 năm đầu sẽ khắc phục toàn bộ điểm yếu, đưa hệ thống đạt chuẩn ổn định; giai đoạn 2028-2030 sẽ phát triển lên mức lưới điện thông minh, đủ sức thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao”, ông Phạm Quốc Bảo nói thêm.

Lập tổ công tác chung EVNHCMC - Becamex

Cũng tại cuộc họp, ông Phạm Quốc Bảo đề xuất thành lập Tổ công tác chung EVNHCMC-Becamex, nhằm rà soát nhu cầu, phối hợp đầu tư các công trình điện ưu tiên. Đặc biệt là các trạm biến áp 110kV và đường dây 220kV phục vụ trực tiếp cho các khu công nghiệp VSIP, Mỹ Phước, Bàu Bàng, Cây Trường…

Thống nhất với đề xuất của Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex IDC, nêu rõ, việc đảm bảo cung cấp điện ổn định là điều kiện tiên quyết để giữ chân nhà đầu tư hiện hữu và thu hút dòng vốn công nghệ cao. Trước khi chuẩn bị thu hút đầu tư mới, việc đầu tiên là phải giữ được các nhà đầu tư hiện hữu. Nếu họ gặp khó về điện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Hùng đề nghị hai bên rà soát toàn bộ các trạm điện, dự án hạ tầng hiện có, đồng thời đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án mới. Becamex cũng đang làm việc với World Bank và AFC về phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo nhằm hướng đến các khu công nghiệp thế hệ mới, carbon thấp. “Becamex hoàn toàn ủng hộ định hướng phát triển lưới điện thông minh của EVNHCMC, sẵn sàng phối hợp đầu tư, kể cả trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, giao thông công cộng, metro để đảm bảo sự đồng bộ hạ tầng cho khu vực Đông Nam bộ”, ông Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, EVNHCMC sẽ triển khai hơn 20 trạm biến áp 110kV mới và nâng cấp nhiều tuyến đường dây trung - cao thế nhằm đáp ứng nhu cầu điện của các khu công nghiệp Becamex. Becamex và EVNHCMC thống nhất duy trì cơ chế họp định kỳ 3 tháng/lần, cùng với việc chia sẻ dữ liệu về tiến độ đầu tư, nhu cầu điện và quy hoạch phát triển hạ tầng để đảm bảo tính đồng bộ, tránh lãng phí nguồn lực. Từ câu chuyện cung cấp điện cho Becamex, EVNHCMC đang hướng đến một mục tiêu lớn hơn. Đó là bảo đảm hạ tầng năng lượng cho vùng động lực TPHCM và phía Nam, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, thu hút đầu tư công nghệ cao và xây dựng “vành đai công nghiệp xanh” của cả nước. “Chúng tôi không chỉ cấp điện cho các khu công nghiệp, mà đang cùng xây dựng nền tảng năng lượng cho sự phát triển chung của thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, ông Phạm Quốc Bảo khẳng định.

DUY ĐOÀN