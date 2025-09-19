Chậm tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam

Ngày 19-9, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, kết quả kiểm tra hiện trường thi công cho thấy, một số dự án đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang chậm tiến độ.

Các trạm dừng nghỉ trên đoạn tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt chậm tiến độ

Trong đó, các trạm trên đoạn tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt do Liên danh Petrolimex làm nhà đầu tư có tiến độ triển khai rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Các trạm trên đoạn tuyến Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng do Tập đoàn Xuân Khiêm làm nhà đầu tư có tiến độ tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện một số hạng mục thiết yếu như khu vệ sinh, bãi đỗ xe, đường ra vào trạm… để kịp đưa trạm Hàm Nghi - Vũng Áng vào khai thác đầu tháng 10-2025 và trạm Vũng Áng - Bùng vào đầu tháng 11-2025.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc trọng điểm quốc gia. Trước khi đưa vào vận hành, các công trình phải bảo đảm hoàn thiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu an toàn giao thông.

BÍCH QUYÊN