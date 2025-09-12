Trạm dừng nghỉ đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị chậm tiến độ

Ngày 12-9, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết, dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang đối mặt nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đặc biệt chậm giải ngân vốn, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành và thời gian tổ chức thu phí hoàn vốn vào đầu năm 2026.

Chậm giải phóng mặt bằng, các trạm dừng nghỉ đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn chưa hoàn thành

Theo ông Phạm Quốc Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 7, đến nay, việc bàn giao mặt bằng để thi công trạm dừng nghỉ đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km144+560 mới hoàn thành một phần nhỏ (1,67/10,86ha), phần còn lại vướng 14 hộ dân, một số vụ tranh chấp kéo dài và một dự án sản xuất nông nghiệp đang tranh chấp quyền sở hữu.

Tình trạng trên đang khiến nhà thầu không thể triển khai thi công các hạng mục thiết yếu như nhà vệ sinh, bãi đỗ xe phục vụ người dân.

Tương tự, hạng mục đường quay đầu xe phục vụ hệ thống giám sát điều hành giao thông tại các nút giao Chợ Lầu, Đại Ninh, Ma Lâm cũng chưa được bàn giao mặt bằng, do địa phương còn chờ hướng dẫn thực hiện giải phóng mặt bằng.

Đáng lo ngại, công tác giải ngân vốn giải phóng mặt bằng đang diễn ra rất chậm. Trong tổng số gần 113,5 tỷ đồng được bố trí (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024), mới giải ngân được hơn 8,8 tỷ đồng, còn hơn 104,6 tỷ đồng phải hoàn thành giải ngân trong năm 2025. Nếu không hoàn tất trong thời hạn này, dự án sẽ không được tiếp tục bố trí vốn cho các năm sau, đồng nghĩa địa phương phải tự cân đối nguồn chi trả.

Việc triển khai đầu tư đồng bộ các hạng mục trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang gặp khó khăn

Ban Quản lý dự án 7 cảnh báo, nếu công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân không được tháo gỡ kịp thời, dự án sẽ chậm hoàn thành, kéo theo thời điểm thu phí hoàn vốn có thể phải lùi so với mốc đầu năm 2026 theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Điều này không chỉ làm chậm quá trình thu hồi vốn đầu tư mà còn gây lãng phí nguồn lực đã bố trí.

Ban Quản lý dự án 7 kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất đai, bàn giao tối thiểu 2ha mặt bằng liên tục tại khu vực trạm dừng nghỉ trong tháng 9-2025. Đồng thời, sớm hoàn thành thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hạng mục còn lại và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, để đảm bảo mục tiêu đưa dự án vào thu phí đúng kế hoạch.

Đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8km (qua tỉnh Lâm Đồng), được đưa vào sử dụng từ tháng 5-2023. Theo quy hoạch, đường này sẽ có 2 trạm dừng nghỉ, gồm: Km144+560 và Km205+092. Hiện tại, cả 2 trạm dừng nghỉ đều chậm tiến độ, trong đó có trạm chưa thể thi công do vướng công tác giải phóng mặt bằng.

TIẾN THẮNG