Vướng mặt bằng, trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết "đứng hình"

Do vướng công tác giải phóng mặt bằng, trạm dừng nghỉ Km144-560 trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn chưa xác định được thời gian bàn giao đủ mặt bằng để thi công.

Ngày 9-9, ông Phạm Quốc Huy, Giám đốc điều hành dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng), cho biết, do nhiều vướng mắc, 2 trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn chưa hoàn thành.

Đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8km (qua tỉnh Lâm Đồng), được đưa vào sử dụng từ tháng 5-2023. Theo quy hoạch, đường này sẽ có 2 trạm dừng nghỉ, gồm: Km144+560 và Km205+092. Hiện tại, cả 2 trạm dừng nghỉ này đều chậm tiến độ, trong đó có trạm chưa thể thi công do vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, đối với trạm dừng nghỉ tại Km144+560, đến nay, tỉnh Lâm Đồng mới chỉ bàn giao mặt bằng diện tích 1,67/10,86ha. Phần diện tích chưa được bàn giao mặt bằng là 9,19ha, bao gồm 14 hộ dân và 1 dự án sản xuất nông nghiệp (đang tranh chấp quyền sở hữu giữa 2 nhà đầu tư do chuyển nhượng).

Trạm dừng nghỉ Km205+092 trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang trong quá trình xây dựng

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc tại trạm dừng nghỉ Km144+560, Ban Quản lý dự án 7 kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu cơ chế chính sách theo quy định pháp luật để giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại, đặc biệt là các tranh chấp, khiếu kiện kéo dài. Đồng thời tăng cường vận động, thuyết phục các cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi trong khu vực đồng ý bàn giao trước mặt bằng trong tháng 9-2025 để nhà đầu tư sớm thi công.

Đối với trạm dừng nghỉ Km205+092 (xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng), hiện đã bàn giao 100% mặt bằng và tổ chức thi công.

Nhiều hạng mục tại trạm dừng nghỉ Km205+092 vẫn ngổn ngang

Đầu tháng 1-2025, nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của người dân khi lưu thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, trạm dừng nghỉ này đã được đưa vào khai thác tạm với các hạng mục cơ bản. Tuy nhiên, ghi nhận đến đầu tháng 9-2025, tiến độ xây dựng của trạm mới đạt hơn 70%, nhiều hạng mục còn đang ngổn ngang. Hiện tại, trạm dừng nghỉ Km205+092 vẫn chưa hoàn thiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý dự án 7 đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng sớm có hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để ban hành quyết định giao đất cho nhà đầu tư.

NGUYỄN TIẾN