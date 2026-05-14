Xã Nhà Bè bàn giải pháp đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống người dân

Ngày 14-5, Bộ Công an, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TPHCM (C4IR), Hội Hàng không vũ trụ Việt Nam và UBND xã Nhà Bè (TPHCM) phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Chuyển đổi số - Góc nhìn từ cơ sở”.

Thời gian qua, xã Nhà Bè đã ban hành nhiều văn bản triển khai chuyển đổi số, trong đó có chương trình xây dựng xã thành đô thị thông minh giai đoạn 2025-2030.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn như: tỷ lệ người dân sử dụng chữ ký số cá nhân còn thấp; người cao tuổi gặp trở ngại khi tiếp cận công nghệ; đội ngũ cán bộ, công chức còn thiếu nhân sự chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin và dữ liệu.

Xã Nhà Bè đề xuất nhiều ý tưởng quản trị mới, như có hệ thống quản lý, giám sát đô thị thông minh dựa trên camera AI, camera giao thông, hình ảnh từ drone và ảnh vệ tinh. Hệ thống này có thể hỗ trợ phát hiện vi phạm trật tự xây dựng, ùn tắc giao thông, xả rác sai quy định và các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Địa phương cũng đề xuất xây dựng hệ thống an sinh xã hội thông minh, các hệ thống quản lý đất đai, xây dựng thông minh; quản lý chung cư, nhà trọ thông minh; phần mềm điều hành thông minh tích hợp dữ liệu đa ngành, phục vụ lãnh đạo xã trong chỉ đạo, điều hành.

Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng chuyển đổi số ở cơ sở cần được triển khai đồng bộ, an toàn và lấy người dân làm trung tâm.

Phát biểu tại tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng C12 (Trung tâm Dữ liệu quốc gia), Bộ Công an, cho rằng, chính quyền số ở cơ sở không chỉ là “làm thủ công trên môi trường số”, mà phải chuyển sang “quản trị số dựa trên dữ liệu”.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương đề nghị xã Nhà Bè tiếp cận chuyển đổi số theo hướng thiết thực, có sản phẩm cụ thể, có khả năng đo lường và nhân rộng.

Trước mắt, địa phương cần rà soát hạ tầng, phần mềm, dữ liệu; chuẩn hóa, làm sạch các nhóm dữ liệu thiết yếu; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt là tích cực hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, thanh toán số. Ngoài ra, cần từng bước ứng dụng AI hỗ trợ cán bộ trong tra cứu văn bản, tổng hợp báo cáo, xử lý thủ tục, phục vụ người dân.

THU HOÀI