Tạo bệ phóng cho startup nông nghiệp công nghệ cao

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực trung du và miền núi phía Bắc tiếp tục thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Sáng 13-5, tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM phối hợp với Sở KH-CN tỉnh Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Cuộc thi là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM.

Với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh”, cuộc thi năm 2026 tiếp tục thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế toàn cầu.

Đồng thời, cuộc thi còn là cầu nối tăng cường hợp tác phát triển giữa TPHCM và các địa phương trên toàn quốc, hướng đến việc tìm kiếm, ươm tạo các dự án khởi nghiệp tiềm năng, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành “thành phố khởi nghiệp” của giới trẻ.

Bà Trần Thị Thanh, đồng sáng lập Công ty TNHH Fuwa Biotech chia sẻ về: "Mô hình nông nghiệp tuần hoàn Fuwa Biotech".



Cuộc thi tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ trong chuỗi giá trị nông nghiệp; ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, công nghệ sinh học; khuyến khích các ý tưởng đã có sản phẩm hoặc mô hình thử nghiệm, mang lại giá trị kinh tế - môi trường - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững tại Việt Nam.

Các ý tưởng, dự án vượt qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia khóa tập huấn về kỹ năng khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, sở hữu trí tuệ và các khóa tập huấn về kỹ năng kêu gọi vốn đầu tư và kỹ năng thuyết trình...

Sau khi kết thúc cuộc thi, các dự án sẽ được tiến hành tuyển chọn để đưa vào kế hoạch hỗ trợ tiền ươm tạo, ươm tạo tại Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao (thuộc Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM) và xem xét tham gia chương trình hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND TPHCM với mức hỗ trợ mỗi dự án lên đến 400 triệu đồng.

Cơ cấu giải thưởng Bảng A (dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trong cả nước) sẽ có 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 1 giải nhì 80 triệu đồng, 2 giải ba 60 triệu đồng/giải, 3 giải khuyến khích 40 triệu đồng/giải. Bảng B (dành cho các cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp) sẽ có 1 giải nhất 150 triệu đồng, 1 giải nhì 120 triệu đồng, 2 giải ba 100 triệu đồng/giải, 3 giải khuyến khích 60 triệu đồng/giải.

