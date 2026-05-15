Ngày 15-5, tại Hà Nội, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học, Cao đẳng Việt Nam (VNEI) phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn - Kiến tạo tương lai xanh”, cuộc thi năm 2026 góp phần tăng cường hợp tác phát triển giữa TPHCM và các địa phương trên cả nước, hướng đến tìm kiếm, ươm tạo và tôn vinh các dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM phát biểu tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Cuộc thi được chia thành 2 bảng: Bảng A dành cho sinh viên, bảng B dành cho nhóm cá nhân, tổ chức khởi nghiệp, với cơ cấu 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến Khích cho mỗi bảng. Giải Nhất có tổng trị giá lên hơn 100 triệu đồng, cùng các gói hỗ trợ từ ươm tạo, cố vấn và kết nối đầu tư dành cho các dự án tiềm năng.

Hồ sơ dự thi được tiếp nhận theo 2 hình thức: gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) hoặc gửi qua email: doimoisangtaonncnc@gmail.com. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31-7-2026.

HÀ NGUYỄN