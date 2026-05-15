23 sản phẩm được thương mại hóa tại Startup Connection Day 2026

Trong khuôn khổ Diễn đàn Data & AI mùa hè 2026, triển lãm “Startup Connection Day 2026” đã trở thành điểm nhấn nổi bật với hàng loạt sản phẩm công nghệ, giải pháp ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn quản trị và sản xuất.

Diễn đàn do Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB), Hội Tin học TPHCM (HCA) cùng các đối tác tổ chức, nhằm hiện thực hóa các định hướng chiến lược của thành phố trong thúc đẩy KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đóng vai trò “điểm chạm kết nối" hiệu quả giữa cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Song song với diễn đàn, triển lãm “Startup Connection Day 2026” quy tụ hơn 50 gian hàng với gần 90 sản phẩm công nghệ đến từ các startup và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều giải pháp ứng dụng AI và dữ liệu được đánh giá cao trong các lĩnh vực như y tế - chăm sóc sức khỏe, giáo dục, công nghệ tương lai, dữ liệu và hạ tầng AI.

Ở mảng hạ tầng AI, CVEDIX AI mang đến hệ sinh thái camera giám sát thông minh ứng dụng AI với khả năng nhận diện và cảnh báo sớm nhiều nguy cơ an ninh như xâm nhập trái phép, phát hiện bất thường, phát hiện hung khí/vũ khí.

Trong khi đó, Công ty CP Rustech giới thiệu nền tảng quản lý, giám sát và tối ưu vận hành hệ thống robot và phương tiện tự hành (UAV, UCV, USV), với nhiều tính năng như sử dụng AI để nhận diện, giám sát và cứu hộ trong môi trường không có GPS.

Anh Đào Trần Nguyên Bảo, đồng sáng lập CVEDIX AI, cho rằng, các diễn đàn và triển lãm công nghệ, không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày sản phẩm mà đã trở thành một sân khấu lớn để doanh nghiệp công nghệ Việt thể hiện năng lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng kết nối với thị trường. Thông qua sự kiện lần này, CVEDIX AI đã có cơ hội giới thiệu sản phẩm đến đông đảo khách tham quan, đối tác tiềm năng.

Theo thống kê từ ban tổ chức, tại Startup Connection Day 2026, đã có 23 sản phẩm ứng dụng AI được thương mại hóa trực tiếp, 229 lượt kết nối giữa startup và đối tác, cùng 6 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết. Những con số này cho thấy các dự án khởi nghiệp đã bước đầu tạo ra giá trị thương mại và cơ hội hợp tác thực tiễn, đồng thời phản ánh sự sôi động của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Đại diện SIHUB cho biết, trong năm 2026, Trung tâm sẽ triển khai chuỗi 6 chương trình triển lãm Startup Connection Day, nhằm hỗ trợ các startup kết nối với quỹ đầu tư, mở rộng thị trường và đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB, nhấn mạnh, Startup Connection Day 2026, không chỉ dừng ở hoạt động triển lãm, chương trình còn hướng đến thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm, hỗ trợ startup kiểm chứng mô hình kinh doanh, tiếp cận khách hàng và mở rộng hợp tác. Song song đó là nhiều hoạt động chuyên sâu như kết nối B2B, pitching, hội thảo chuyên đề và cố vấn chiến lược dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

“Hiện SIHUB cũng đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng toàn diện như các khóa huấn luyện nâng cao năng lực cho startup, chuỗi kết nối nhà đầu tư – chuyên gia – doanh nghiệp, cuộc thi tuyển chọn dự án Univ.Star. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác quốc tế để hỗ trợ startup Việt từng bước tiếp cận thị trường khu vực và toàn cầu”, bà Lê Thị Bé Ba chia sẻ.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với gần 4.000 startup hoạt động tính đến cuối năm 2025, cùng mạng lưới quỹ đầu tư và tổ chức hỗ trợ ngày càng mở rộng. Trong bối cảnh đó, các diễn đàn và triển lãm công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối startup với nhà đầu tư, thúc đẩy thương mại hóa và phát triển các lĩnh vực như AI, dữ liệu và chuyển đổi số.

BÙI TUẤN