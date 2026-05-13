Hoàn thiện kiến trúc Quốc hội số 2.0 trong tháng 10-2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu hợp nhất 2 Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của Quốc hội; đồng thời hoàn thiện Kiến trúc Quốc hội số phiên bản 2.0, bảo đảm tương thích với khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và hoạt động chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Sáng 13-5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội đã chủ động thiết lập đồng thời “trục thể chế” và “trục tự hiện đại hóa”.

Nhiều hệ thống công nghệ thông tin đã được đưa vào vận hành như App Quốc hội, phòng họp không giấy tờ, kho dữ liệu số và nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”. Hoạt động lập pháp cũng được đẩy mạnh với việc hình thành chuỗi luật nền tảng như Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Trí tuệ nhân tạo…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế. Một số nhiệm vụ, dự án còn triển khai chậm; việc xử lý văn bản giấy vẫn song song với xử lý trên môi trường số; dữ liệu còn phân tán, thiếu đồng bộ; thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án và thuê dịch vụ công nghệ thông tin còn kéo dài.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát tiến độ thực hiện 17 nhiệm vụ trọng tâm theo phụ lục của Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết số 57-NQ/TW, xác định rõ nội dung đã hoàn thành, việc còn ách tắc và nguyên nhân cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế; tránh tình trạng hệ thống xây dựng xong nhưng không có người dùng hoặc không có dữ liệu, gây lãng phí.

“Phải xây dựng chiến lược dữ liệu số và kế hoạch số hóa kho dữ liệu của Quốc hội, bảo đảm kết nối thông suốt với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Chuyển đổi số phải đi đôi với đổi mới phương thức làm việc, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công việc”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh chủ trương “ai không tham gia, không đáp ứng được yêu cầu thì phải đứng sang một bên”; đồng thời yêu cầu xác định rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị nếu để công việc chậm, muộn.

Về nhiệm vụ và lộ trình triển khai thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan liên quan thực hiện việc hợp nhất 2 Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, đề xuất danh sách thành viên mới để Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt.

Đồng thời, tiếp tục cập nhật, ban hành Kiến trúc Quốc hội số phiên bản 2.0, bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, tương thích với hoạt động chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, kết nối, tích hợp với các nền tảng số quốc gia và các nền tảng số dùng chung.

Giai đoạn 2026-2027, Quốc hội sẽ triển khai mô hình “kiềng ba chân”, gồm người đặt đề bài, chuyên gia AI và đơn vị hạ tầng, để tích hợp AI vào 6 quy trình nghiệp vụ trọng tâm: lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đối ngoại, công tác đại biểu, dân nguyện và các lĩnh vực liên quan.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu triển khai mạng Mật và hệ thống điều hành tác nghiệp Mật dùng chung trong khối các cơ quan của Quốc hội, hoàn thành trong quý 2-2026; nâng cấp trung tâm dữ liệu số và trang bị đồng bộ thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức.

Ban Chỉ đạo được giao rà soát, xác định danh mục các phần mềm, ứng dụng ưu tiên triển khai trước, báo cáo lãnh đạo Quốc hội trong tháng 7-2026. Văn phòng Quốc hội tham mưu ban hành quy chế phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, hoàn thành trong quý 4-2026.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với quyết tâm cao, công tác chuyển đổi số của Quốc hội trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 sẽ có chuyển biến thực chất, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ.

