Đầu tư hạ tầng số, thu hút vốn công nghệ cao

TPHCM đang tăng tốc đầu tư hạ tầng số, mở cơ chế đặc thù và thu hút hàng loạt dự án công nghệ cao trong các lĩnh vực dữ liệu, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y sinh… Qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ quy mô lớn, tạo lực hút mới đối với doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

Tăng tốc tạo hệ sinh thái công nghệ

Theo ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, năm 2026, thành phố tiếp tục đầu tư cho hạ tầng số, quản trị thông minh, mở rộng độ phủ sóng 5G khoảng 70%-80% dân số; phát triển hạ tầng internet của vạn vật (IoT) và camera thông minh. Đồng thời, mở rộng khai thác những hạ tầng số như khu công nghệ cao, công bố thêm ít nhất một khu công nghệ số, có kế hoạch cho đề án xây dựng đô thị thông minh… để thu hút nhà đầu tư, hình thành kiến trúc dữ liệu mới của đô thị.

TPHCM cũng đang áp dụng nhiều cơ chế đặc thù nhằm thu hút doanh nghiệp công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực trung tâm dữ liệu (data center), bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng và công nghệ mới. Trong đó có việc triển khai các cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox), hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy mô hình “đặt hàng” doanh nghiệp tham gia giải quyết các bài toán đô thị.

Trong buổi làm việc mới đây với Công ty CP Real-Time Robotics Việt Nam, lãnh đạo TPHCM đã thống nhất hỗ trợ doanh nghiệp này tiếp cận khoản vốn 200 tỷ đồng phục vụ xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV, drone) tại Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP). Sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã nội địa hóa khoảng 95%, từ thiết kế khung máy bay, thiết bị điện tử, phần mềm điều khiển đến hệ thống phân tích dữ liệu.

“Năm 2026 được xác định là năm tăng tốc, triển khai đồng bộ các giải pháp để KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo ra sản phẩm cụ thể, đóng góp trực tiếp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Trọng tâm là lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và ưu tiên các lĩnh vực chiến lược”, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng chia sẻ.

Hàng loạt dự án công nghệ cao đổ vào TPHCM

Việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và mở cơ chế thu hút công nghệ đã giúp TPHCM liên tiếp đón nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ cao. Mới đây, UBND TPHCM trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược tại SHTP với tổng vốn hơn 1,23 tỷ USD, tập trung vào hạ tầng dữ liệu, công nghệ y sinh và sản xuất điện tử thông minh.

Đáng chú ý có 2 dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn với tổng vốn gần 1 tỷ USD, gồm: Trung tâm Dữ liệu Evolution DC VN HCMC do liên danh 3 nhà đầu tư đến từ Singapore rót vốn với tổng mức đầu tư 508,78 triệu USD và dự án Tổ hợp trung tâm Dữ liệu siêu lớn STARMASON có tổng vốn đầu tư 480,26 triệu USD do Công ty CP Starmason làm chủ đầu tư.

Ông Darren Webb, Giám đốc Điều hành Công ty Evolution Data Centres, cho biết, dự án Evolution DC không chỉ bổ sung hạ tầng dữ liệu mà còn góp phần hình thành nền tảng phục vụ tăng trưởng số cho TPHCM trong giai đoạn mới.

Trong khi đó, dự án Trung tâm Công nghệ cao Tâm Anh của Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM đầu tư 160 triệu USD, tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực công nghệ y sinh. Ông Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, kỳ vọng: Dự án của chúng tôi sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học và y sinh hiện đại tại TPHCM; tạo nền tảng mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực nghiên cứu trong những lĩnh vực vaccine, chẩn đoán và điều trị công nghệ cao...

Các dự án được triển khai trong quý 1-2026 cho thấy xu hướng tập trung vào những lĩnh vực công nghệ then chốt như dữ liệu, AI, công nghệ sinh học, bán dẫn và hạ tầng số, phù hợp với định hướng tăng tốc đầu tư cho khoa học - công nghệ của TPHCM.

Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý SHTP, khu công nghệ cao đang tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân kinh tế - kỹ thuật của TPHCM, với tổng trị giá sản xuất sản phẩm công nghệ cao lũy kế đạt hơn 203,3 tỷ USD, trong đó trị giá xuất khẩu đạt hơn 185,2 tỷ USD. Các dự án mới được cấp phép tiếp tục cho thấy sức hút của TPHCM đối với doanh nghiệp công nghệ, nhất là trong những lĩnh vực bán dẫn, AI, năng lượng và hạ tầng số.

Theo Sở KH-CN TPHCM, thành phố đã bố trí 12.705 tỷ đồng cho lĩnh vực KH-CN trong dự toán chi ngân sách năm 2026, chiếm 4,16% tổng chi ngân sách. Nguồn lực này sẽ là cơ sở quan trọng để phát triển hạ tầng số, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực công nghệ chiến lược, tạo nền tảng để thu hút doanh nghiệp công nghệ trong, ngoài nước đầu tư lâu dài tại TPHCM.

BÁ TÂN