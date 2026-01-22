Chế độ ăn keto thấp: Giải pháp chọn cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc

Chế độ ăn keto ( chế độ dinh dưỡng sinh ceton) đặc trưng bởi hàm lượng béo cao, đạm trung bình, lượng carbohydrate rất thấp giúp giảm ít nhất 50% số cơn giật ở những bệnh nhân động kinh kháng thuốc.

Gợi ý một ngày thực đơn của chế độ ăn keto

Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, ước tính có khoảng 710.000 người bị động kinh, trong đó trẻ em chiếm 30-40%. Với những trường hợp thuốc không còn tác dụng (động kinh kháng thuốc hay kháng trị), chế độ ăn keto là phương pháp điều trị được ghi nhận mang lại hiệu quả khả quan và đã được áp dụng trên thế giới từ hơn 100 năm trước. Tại Việt Nam, với "Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc", Bộ Y tế đã công nhận chế độ ăn keto là một phương pháp điều trị dinh dưỡng dành cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc và triển khai đến các cơ sở y tế.

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani hỗ trợ điều trị động kinh kháng thuốc

Nhằm góp phần giải quyết các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe cho cộng đồng, hướng đến hiện thực hóa mục đích tồn tại “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”, vừa qua, Ajinomoto Việt Nam đã chính thức đưa sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani về thị trường Việt Nam.

Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 – Hương Vani

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani là sản phẩm dạng lỏng được thiết kế như một bữa ăn tiện lợi (có thể sử dụng làm bữa sáng/ bữa trưa/ bữa tối), từ đó giúp chế độ ăn của bệnh nhân động kinh thêm đa dạng, thuận tiện, để bệnh nhân dễ dàng tuân thủ phác đồ điều trị sử dụng chế độ ăn keto, hướng đến cuộc sống bình thường cho bệnh nhân và gia đình.

Sản phẩm được ghi nhận mang lại hiệu quả giảm cơn giật

­- 96% bệnh nhân giảm trên 50% số cơn động kinh sau hơn 3 tháng điều trị

- ­20% bệnh nhân hết hoàn toàn cơn động kinh sau hơn 3 tháng điều trị

Bên cạnh hiệu quả điều trị đã được ghi nhận, sản phẩm được thiết kế gồm những thành phần quan trọng đối với chế độ ăn keto, như đạm whey giúp cải thiện vấn đề làm rỗng dạ dày chậm và trào ngược, chất béo triglyceride chuỗi trung bình (MCT) được khuyến nghị bổ sung trong chế độ ăn keto, chất xơ giúp cải thiện tình trạng táo bón, carnitine hỗ trợ quá trình sinh ceton giúp chống co giật, vitamin và khoáng chất tốt cho xương… Sản phẩm được sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế.

Lớp học miễn phí hướng dẫn thực đơn keto cho bệnh nhân động kinh

Một số thách thức lớn trong điều trị động kinh kháng thuốc bằng chế độ ăn keto đó là tính tuân thủ bởi món ăn keto thường có hàm lượng chất béo rất cao, nếu chế biến không đúng cách sẽ khó ăn, dễ dẫn đến việc người bệnh không tuân thủ đúng theo phác đồ điều trị, gây ảnh hưởng hoặc không mang lại hiệu quả điều trị; bên cạnh đó việc chế biến bữa ăn keto từ thực phẩm thường đòi hỏi người chăm sóc bệnh nhân đầu tư thời gian, công sức.

Bên cạnh việc đưa sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 – Hương Vani về Việt Nam, Ajinomoto Việt Nam còn đồng hành tổ chức các lớp hướng dẫn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mắc động kinh kháng thuốc quan tâm tới phương pháp điều trị bằng chế độ ăn keto.

Tại lớp hướng dẫn, người nhà bệnh nhân sẽ được cung cấp những kiến thức và kỹ thuật chế biến món ăn quan trọng để giúp họ khi điều trị bằng chế độ ăn keto có thể hiểu nguyên tắc chế biến một món ăn giàu chất béo mà vẫn ngon miệng, từ đó nấu thực đơn keto theo đơn điều trị của chuyên gia y tế ngon hơn. Người nhà bệnh nhân còn được trực tiếp tham gia thực hành cùng chuyên gia ẩm thực của Ajinomoto Việt Nam nấu thử các món ăn giàu chất béo với các kỹ thuật vừa học và thử vị các món ăn để có một cái nhìn thực tế và cụ thể hơn về món ăn trong thực đơn keto.

Một lớp hướng dẫn miễn phí về chế độ ăn keto

Tìm hiểu thêm về Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani /Đăng ký tham gia lớp hướng dẫn chế độ ăn keto miễn phí tại: ­Fanpage KetoVie - Đồng hành kiểm soát động kinh ­Điện thoại: 024 3640 6688

Ngoài ra, Ajinomoto Việt Nam còn được biết đến với nhiều sáng kiến đóng góp cho dinh dưỡng và sức khỏe người Việt, điển hình là Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em.

NHƯ AN