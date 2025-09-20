Chế tác iPhone Air và iPhone 17 Pro Max mạ vàng, nạm kim cương... đẳng cấp

Nhà chế tác Thắng Eric, sáng lập thương hiệu G’Ace International đã chính thức công bố sẽ chế tác phiên bản bespoke cho iPhone 17 Pro Max và iPhone Air đầu tiên trên thế giới bằng chất liệu Titanium, mạ vàng 18K - 24K và nạm kim cương...

Đặc biệt, toàn bộ tác phẩm sẽ hoàn thiện chỉ trong 3 ngày chế tác liên tục, đánh dấu một kỷ lục mới khẳng định hành trình biến một sản phẩm công nghệ đỉnh cao thành kiệt tác nghệ thuật xa xỉ.

Là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam mở hộp thế hệ iPhone mới nhất của Apple, Nhà chế tác Thắng Eric chia sẻ: “Khoảnh khắc hôm nay với tôi không chỉ niềm vui được đồng hành cùng thế giới mở hộp iPhone mới nhất mà còn là nguồn cảm hứng để bắt đầu hành trình biến công nghệ thành nghệ thuật. Mỗi chiếc iPhone khi qua bàn tay chế tác của người Việt không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại, mà là tuyên ngôn cá tính, biểu tượng phong cách và câu chuyện riêng của từng chủ nhân”.

Nổi bật nhất trong loạt chế tác này đó là Aurora, bộ sưu tập iPhone Air giới hạn 499 chiếc trên toàn cầu được hoàn thiện bằng Titanium & thép không gỉ cao cấp kết hợp công nghệ mạ vàng thủ công. Aurora là tuyên ngôn của G’Ace trong hành trình đưa kỹ thuật chế tác thủ công đẳng cấp châu Âu hội tụ cùng công nghệ di động đỉnh cao từ Apple. Bộ sưu tập được chế tác với chất lượng hoàn thiện đạt chuẩn châu Âu, mang đến trải nghiệm sang trọng hiếm có cho người sở hữu.

Với tổng số lượng giới hạn chỉ 499 chiếc trên toàn thế giới, mỗi chiếc iPhone Air Aurora là một tác phẩm độc bản. Khách hàng sẽ được “bespoke” (cá nhân hóa) toàn diện: từ việc thiết kế logo, nội dung khắc tên, khắc biểu tượng, đến lựa chọn chất liệu logo “táo khuyết” bằng vỏ ốc xà cừ Địa Trung Hải hay thép không gỉ, hoặc thậm chí là vàng nguyên khối.

Khung sườn nguyên bản Titanium Grade 5 được hoàn thiện mờ nhám hoặc bóng gương tuỳ phiên bản. Phần nắp chụp camera được G’Ace thiết kế lại bằng công nghệ CNC từ thép không gỉ hoặc Titanium siêu bền – đạt độ tinh xảo cơ khí hàng đầu thế giới. Ngoài ra, bộ 4 phím bấm chức năng đặc biệt trên từng thiết bị cũng được tùy chọn chế tác từ vàng 18K Au750 hoặc cẩn ốc xà cừ, nâng giá trị thẩm mỹ lẫn độ hiếm của sản phẩm lên tầm nghệ thuật.

Mặt lưng của máy được thay thế bằng thép không gỉ siêu cao cấp, đánh bóng gương hoàn hảo và khắc nét tinh xảo các thông tin phiên bản, số thứ tự giới hạn và dấu ấn G’Ace.

Mỗi chiếc iPhone Air Aurora là một tuyên ngôn cá tính, thể hiện qua những lựa chọn màu sắc được hoàn thiện thủ công bằng các kỹ thuật mạ kim loại cao cấp. Với các khách hàng yêu thích sự sang trọng cổ điển, ROSA EDITION với lớp mạ vàng hồng 18K hay CLASSIC GOLD EDT. mạ vàng 24K sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua. Nếu hướng đến vẻ tinh tế hiện đại, PLATINUM EDITION với lớp mạ bạch kim sáng bóng sẽ đem đến diện mạo sang trọng và đẳng cấp.

Ở những phiên bản dành cho người dùng cá tính mạnh, G’Ace mang đến ULTIMATE EDITION – phủ một lớp mạ đen tuyền công nghệ cao, đầy bí ẩn và quyền lực, hay EMERALD EDITION với sắc xanh “ngọc lục bảo” độc đáo, gợi liên tưởng đến sự quý phái của các tuyệt tác trang sức. Ngoài ra, những phiên bản mang sắc màu ấm áp và phá cách như CHOCO BROWN EDITION (nâu Chocolate), OCEAN BLUE EDITION (xanh đại dương), hay EMETHYST EDITION (tím thạch anh) cũng được chế tác tỉ mỉ để chạm đến từng gu thẩm mỹ riêng biệt.

Phiên bản MIX GOLD EDT, giới hạn 79 chiếc trên toàn thế giới, đắt giá với các chi tiết điểm bằng vàng nguyên khối 18K Au750. Mỗi sắc màu trong bộ sưu tập không chỉ đơn thuần là một lựa chọn thị giác, mà còn là biểu hiện của cá tính, phong cách sống và tinh thần mà người sở hữu muốn truyền tải thông qua thiết bị công nghệ đồng hành cùng mình.

Song song với Aurora được chế tác dành riêng cho iPhone Air, Nhà chế tác Thắng Eric cũng giới thiệu ba bộ sưu tập giới hạn đặc biệt dành cho iPhone 17 Pro Max, đại diện cho ba tinh thần: V Legacy - Tôn vinh Di sản Việt, Meteorites - Vũ trụ bao la bí ẩn, và Stellar Rosa - Đỉnh cao nghệ thuật kim hoàn xa xỉ.

Trong đó, V Legacy là phiên bản đặc biệt ra đời để tôn vinh sự kiện 80 năm Quốc khánh Việt Nam, chỉ giới hạn đúng 80 chiếc trên toàn thế giới. Lấy cảm hứng từ di sản văn hoá và tinh thần độc lập, V Legacy tái hiện tinh thần dân tộc qua ngôn ngữ thiết kế dân tộc kết hợp với vật liệu hiện đại, hứa hẹn sẽ là một biểu tượng đáng giá của thời đại mà bất cứ người Việt nào cũng muốn sở hữu.

Bộ sưu tập thứ hai, Meteorites có thể coi là kỳ tích chế tác thủ công đương đại. Được chế tác trên nền iPhone 17 Pro Max, mỗi thiết bị được đính kèm một mảnh thiên thạch Muonionalusta Meteorites có niên đại 4,5 tỷ năm tuổi, kết hợp cùng phần khung Titanium để tạo nên một tác phẩm vừa hiện đại, vừa mang yếu tố lịch sử của vũ trụ. Meteorites sẽ được G’Ace giới thiệu tại các thị trường được xưng tụng là “vương đô của giới quý tộc” như Paris, Dubai, Qatar và Saudi Arabia, với tổng số lượng chỉ 99 thiết bị toàn cầu.

Cuối cùng, bộ sưu tập Stellar Rosa là tuyên ngôn cho đỉnh cao của nghệ thuật kim hoàn xa xỉ. Mỗi chiếc iPhone 17 Pro Max trong bộ sưu tập này được chế tác thủ công và nạm tới 1.300 viên kim cương thiên nhiên chuẩn VVS, tổng trọng lượng gần 14 carats. Giá bán của Stellar Rosa khởi điểm từ 790 triệu đồng, và có thể lên đến gần 2 tỷ đồng tuỳ thuộc vào thiết kế và yêu cầu bespoke riêng của khách hàng.

“Với tôi, chế tác iPhone là hành trình tạo nên những dấu ấn vượt thời gian, nơi công nghệ gặp gỡ di sản, và cái tôi được khắc họa qua từng chi tiết. Aurora, V Legacy, Meteorites hay Stellar Rosa không chỉ là những chiếc điện thoại, đó là những kiệt tác mang tính biểu tượng, đủ khác biệt để định danh cá tính, đủ đẳng cấp để truyền lại như một di sản giá trị, đồng hành cùng chủ nhân trong mọi khoảnh khắc đáng nhớ”, nhà chế tác Thắng Eric khẳng định.

Tất cả các sản phẩm do Nhà chế tác Thắng Eric và G’Ace chế tác đều sử dụng iPhone 17 Pro Max và iPhone Air chính hãng, được bảo hành 13 tháng bởi G’Ace. Khách hàng sẽ được miễn phí làm mới ngoại quan 2 lần trong vòng 2 năm, đồng thời hưởng chính sách đổi máy ưu đãi lên đến 20% giá trị trong cùng khoảng thời gian. Việc đặt hàng đã chính thức bắt đầu, với thời gian chế tác hoàn thiện từ 5–15 ngày tuỳ số lượng.

BÌNH LÂM