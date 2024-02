Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,04% so với tháng trước

Diễn biến giá cả các nhóm hàng hóa và dịch vụ tháng 2-2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Lạm phát cơ bản tháng 2-2024 tăng 0,49% so với tháng trước và tăng 2,96% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 2,84% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,67%); chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu, giá dịch vụ y tế và giá dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 2-2024 tăng 3,98%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá. So với tháng 12-2023, CPI tháng 2 tăng 1,35%, trong đó có 9 nhóm hàng tăng giá và 2 nhóm giảm giá.

Các chuyên gia Tổng cục Thống kê cho rằng, diễn biến tăng giá này tuy phù hợp quy luật nhưng cũng là mức đáng quan tâm.

ANH PHƯƠNG