Chi tiết 42 đơn vị bầu cử tại TPHCM

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa ban hành quyết định về việc ấn định số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử (ĐVBC) và số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử HĐND TPHCM.

Ủy ban bầu cử TPHCM họp phiên thứ 3. Ảnh VIỆT DŨNG

Theo quyết định, TPHCM có 42 đơn vị bầu cử, với tổng số đại biểu HĐND được bầu là 125 người, mỗi đơn vị bầu từ 2 -3 ba đại biểu.

Dưới đây là chi tiết các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu:

ĐVBC số 1: Gồm các phường: Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 2: Gồm các phường: Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 3: Gồm các phường: Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 4: Gồm phường Tây Nam và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 5: Gồm các phường: Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 6: Gồm các phường: Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 7: Gồm các phường: Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 8: Gồm các phường: Tân Đông Hiệp, Dĩ An. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 9: Gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 10: Gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 11: Gồm các phường: Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã: Long Sơn, Châu Đức, Châu Pha. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 12: Gồm các xã: Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 13: Gồm đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã: Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 14: Gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 15: Gồm các phường: Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 16: Gồm các phường: Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 17: Gồm các phường: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 18: Gồm các phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 19: Gồm các phường: Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 20: Gồm các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 21: Gồm các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 22: Gồm các phường: Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 23: Gồm các phường: Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 24: Gồm các phường: Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 25: Gồm các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 2.

ĐVBC số 26: Gồm các phường: Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 27: Gồm các phường: An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 28: Gồm các phường: An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 29: Gồm các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 30: Gồm các phường: An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 31: Gồm các phường: Tân Tạo, Bình Trị Đông. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 32: Gồm các phường: Bình Hưng Hòa, Bình Tân. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 33: Gồm các phường: Tam Bình, Hiệp Bình. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 34: Gồm các phường: Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 35: Gồm các phường: Bình Trưng, Phước Long, Long Trường. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 36: Gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 37: Gồm các xã: Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 38: Gồm các xã: An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 39: Gồm các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 40: Gồm các xã: Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 41: Gồm phường Bình Đông, xã Bình Hưng. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

ĐVBC số 42: Gồm các phường: Chánh Hưng, Phú Định. Số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 3.

Tin liên quan TPHCM dự kiến có 42 đơn vị bầu cử

THU HƯỜNG