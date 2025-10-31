Dư biên chế nhưng thiếu cán bộ công nghệ thông tin ở cấp cơ sở

Chính trị

Ngày 31-10, Cụm thi đua 1 gồm các phường: Vườn Lài, Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xuân Hòa, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Diên Hồng và Hòa Hưng tổ chức hội nghị chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, ngay sau khi các phường thành lập và đi vào hoạt động, công tác bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị được Đảng ủy, UBND phường quan tâm, sắp xếp, bố trí khoa học, kịp thời, đáp ứng việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ hiệu quả yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

đại biểu.jpg
Các đại biểu tham gia hội nghị

Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, các phường gặp nhiều khó khăn do thiếu công chức có trình độ, chuyên môn về công nghệ thông tin; trang thiết bị, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

ông lãnh.jpg
Đại diện phường Cầu Ông Lãnh tham luận tại hội nghị

Bên cạnh đó, việc phân bổ công chức có chuyên môn, nghiệp vụ không đồng đều trên các lĩnh vực. Trong đó, một số lĩnh vực đang thiếu cán bộ quản lý và công chức có chuyên môn phù hợp để đáp ứng ngay nhiệm vụ. Năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng trong công việc của phường sau sắp xếp.

Trước những khó khăn trên, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các giải pháp chuyển đổi số và công tác nhân sự, để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

xuân hòa.JPG
Đại diện phường Xuân Hòa phát biểu tham luận tại hội nghị

Các đại biểu cho rằng, chuyển đổi số cần tập trung vào hạ tầng số và con người số. Do đó, cần ứng dụng công nghệ thông tin, AI vào công tác giải quyết các thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh bình dân học vụ số, hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo những phần mềm cơ bản, để phối hợp đồng bộ cùng chính quyền trong công tác chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính…

Để chuyển đổi số thành công thì phải có cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn. Tuy nhiên, hiện nay, các phường vừa dư biên chế, nhưng thiếu cán bộ, công chức công nghệ thông tin chuyển đổi số. Do đó, cần rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức cho phù hợp với vị trí việc làm. Các phường phối hợp, xem xét vị trí việc làm thiếu, thừa để bổ sung cho nhau “tránh ngồi nhầm chỗ”. Đồng thời, có chính sách thu hút người có trình độ công nghệ thông tin, chuyển đổi số về công tác tại địa phương...

