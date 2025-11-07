Tuổi trẻ các cơ quan Đảng TPHCM xung kích trong triển khai “Sổ tay Đảng viên điện tử”

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy TPHCM về tăng cường chuyển đổi số, triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay Đảng viên điện tử” và mô hình “Phòng họp không giấy”, Đoàn Các cơ quan Đảng TPHCM đã chủ động xây dựng bộ sản phẩm các hình ảnh hướng dẫn sử dụng, góp phần hỗ trợ các cấp ủy, chi bộ và đảng viên trong quá trình tiếp cận và ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng.

Giao diện hướng dẫn thực hiện “Sổ tay Đảng viên điện tử”

Bộ tài liệu tập trung giới thiệu các tính năng cơ bản của phần mềm, cách đăng nhập và sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh và trên máy tính; đồng thời hướng dẫn quy trình thực hiện sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết và cập nhật thông tin trên nền tảng số.

Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền về “Phòng họp không giấy” cũng được triển khai nhằm góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả điều hành và giảm sử dụng văn bản giấy trong hệ thống cơ quan Đảng.

Ngoài ra, các đồng chí cán bộ Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM thường xuyên xung phong nhận lãnh những nhiệm vụ liên quan công tác chuyển đổi số, hỗ trợ số hóa hồ sơ, hướng dẫn đồng nghiệp tại đơn vị nắm bắt các ứng dụng, công nghệ mới; giúp nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua công nghệ số.

Giao diện hướng dẫn sử dụng ứng dụng "Phòng họp không giấy"

Các hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ các cơ quan Đảng Thành phố trong việc tham gia chuyển đổi số, đồng hành cùng các cấp ủy Đảng thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM.

