Phường Phú Thọ Hòa (TPHCM) thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 60 khu phố

Trong khuôn khổ chương trình, UBND phường cùng Trường Đại học Tài nguyên -Môi trường TPHCM ký kết phối hợp thực hiện công tác xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Lễ ký kết phối hợp giữa các đơn vị

Dịp này, phường cũng ra mắt các đội hình tình nguyện: triển khai chương trình “Bình dân học vụ số”; thu thập dữ liệu, số hóa hồ sơ lưu trữ; hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền “SOS An ninh trật tự” và tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác.

Ra mắt các đội hình tình nguyện

Đặc biệt, phường thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 60 khu phố, nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tiện ích số như: dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động (Công dân số, SOS An ninh trật tự...).

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ Hòa Phạm Hưng Quốc Bảo trao quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng cho các khu phố

Chủ tịch UBND phường Phú Thọ Hòa Nguyễn Công Chánh trao quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng cho các khu phố

Tại chương trình, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ Hòa Phạm Hưng Quốc Bảo đề nghị, cần phát huy vai trò đội hình triển khai, trong đó Tổ Công nghệ số cộng đồng là nòng cốt, kết hợp các đoàn thể chính trị - xã hội, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo để đưa tri thức số đến từng người dân, hộ gia đình.

Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ số” cần được gắn kết với các chương trình trọng tâm của địa phương như: cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và học tập suốt đời trong cộng đồng.

Tình nguyện viên hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng eTax Mobile, SOS An ninh trật tự... tại khu phố 52

Sau buổi lễ, các đội hình đã ra quân thực hiện nhiều hoạt động như: hướng dẫn người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường; triển khai chương trình “Bình dân học vụ số” và “SOS An ninh trật tự” tại khu phố 52; tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác...

Tình nguyện viên hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng eTax Mobile, SOS An ninh trật tự...

Tại văn phòng khu phố, anh Lê Quang Huy, Bí thư Chi đoàn khu phố 52, tận tình hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số. Anh chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang sức trẻ và nhiệt huyết của mình để giúp bà con, nhất là người lớn tuổi, quen dần với công nghệ”.

Sau khi được hướng dẫn tỉ mỉ, bà Võ Thị Liễu nói: “Trước đây, việc sử dụng các ứng dụng khá khó khăn với tôi. Bây giờ tôi đã biết cách tra cứu, đăng ký và thanh toán trực tuyến dễ dàng hơn”.

Tình nguyện viên hướng dẫn người dân tải và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, SOS An ninh trật tự...

CẨM TUYẾT