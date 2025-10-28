Trường học đồng hành cùng địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số

Bản ghi nhớ gồm 12 nội dung phối hợp theo định hướng triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần xây dựng mô hình hợp tác “Trường đại học đồng hành cùng chính quyền địa phương".

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Bản ghi nhớ, 2 bên phối hợp xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại (AI, IoT, Big Data, GIS...) để quản lý đô thị, môi trường, y tế, giáo dục, an sinh xã hội; phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số, an toàn thông tin, quản trị dữ liệu cho cán bộ công chức phường; giới thiệu sinh viên có năng lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đến thực tập tại cơ quan hành chính của phường để tham gia triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi số tại phường...

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng Hoàng Minh Tuấn Anh nêu các thách thức trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng Hoàng Minh Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Do đó, việc hợp tác với nhà trường có thể đưa địa bàn phường trở thành nơi thử nghiệm các giải pháp công nghệ quản lý đô thị, quản trị dữ liệu, đo lường sự hài lòng của người dân... Đây cũng là bước đi thiết thực để đưa tinh thần Nghị quyết 57 sát đến từng hộ dân, khu phố.

Đại biểu dự lễ ký kết. Ảnh: VIỆT DŨNG

TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cho biết, nhà trường đã và đang triển khai chuyển đổi số toàn diện trong quản trị, đào tạo và nghiên cứu. Các mô hình, phương pháp giáo dục hiện đại đang áp dụng tại nhà trường hoàn toàn có thể chuyển giao cho các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn phường.

Ngoài ra, sinh viên và giảng viên của trường có thể đến phường để hỗ trợ chuyển đổi số, hướng dẫn cán bộ phường sử dụng các nền tảng số, phần mềm quản lý; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện công nghệ để hỗ trợ người dân, nhất là người lớn tuổi.

TS Trần Trọng Đạo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

TS Trần Trọng Đạo chia sẻ, điều quan trọng là biến kết quả nghiên cứu của giảng viên, nhà khoa học… trở thành giải pháp áp dụng vào thực tiễn quản lý đô thị, quản lý dân cư, phục vụ người dân.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua cho rằng, nếu đội ngũ giảng viên là đảng viên của nhà trường được trang bị đầy đủ và trực tiếp phổ biến nội dung Nghị quyết 57 cho đảng viên ở cơ sở thì nghị quyết sẽ được lan tỏa nhanh hơn và sâu hơn.

Hai bên ký kết hợp tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu tham quan mô hình công nghệ tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

THU HOÀI