An Giang: Chuyển đổi số để nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn

Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mà còn là không gian kết nối giữa chính quyền - doanh nghiệp - chuyên gia - người dân, nhằm lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong mọi mặt đời sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: NAM KHÔI

Sáng 31-10, UBND tỉnh An Giang tổ chức triển lãm và hội thảo chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2025 với chủ đề “Nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn” với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong thông tin thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030, quan tâm bố trí kinh phí cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các nền tảng số của tỉnh như: hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống SmartAnGiang, sàn thương mại điện tử… đã được triển khai rộng rãi.

Hơn 100 đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: NAM KHÔI

Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương đã trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Chính quyền số đang từng bước hình thành. Kinh tế số được quan tâm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại, du lịch, nông nghiệp. Xã hội số đã hiện diện ngày càng nhiều trong giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

“Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số đi vào thực tiễn vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập; đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, hành động đồng bộ, sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, nhất là nguồn lực đầu tư từ ngân sách và doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh An Giang trải nghiệm các dịch vụ thanh toán số, giải pháp kinh doanh số. Ảnh: NAM KHÔI

Tại hội thảo, các đại biểu đã xem video clip báo cáo kết quả chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2025; nghe một số tham luận về ứng dụng AI hỗ trợ người dân và cán bộ, công chức, viên chức; triển khai học bạ số trong ngành giáo dục - đào tạo; đảm bảo an toàn, an ninh mạng phục vụ công cuộc chuyển đổi số.

Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, mà còn là không gian kết nối giữa chính quyền - doanh nghiệp - chuyên gia - người dân, nhằm lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong mọi mặt đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

NAM KHÔI