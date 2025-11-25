Tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ hành chính trễ hạn

Sở Nội vụ đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp xã tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ trễ hạn, đồng thời tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết hồ sơ để hạn chế phát sinh trễ hạn mới.

Chiều 25-11, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm việc với Sở Nội vụ TPHCM về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2025.

Lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Sở Nội vụ TPHCM cho biết, từ ngày 1-7 đến 3-11, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của thành phố đã tiếp nhận 1.822.341 hồ sơ. Trong số này, 1.686.294 hồ sơ đã được giải quyết và trả kết quả, trong đó 1.604.216 hồ sơ được xử lý đúng hạn, đạt 95,13%. Tuy nhiên vẫn còn 82.078 hồ sơ trễ hẹn, chiếm 4,87%.

Tại cấp xã, hệ thống ghi nhận 1.254.070 hồ sơ. Các địa phương đã giải quyết 1.201.080 hồ sơ, trong đó 1.192.665 hồ sơ đúng hạn, đạt 99,30%, chỉ có 8.415 hồ sơ trễ hạn, tương đương 0,7%. Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, TPHCM tiếp nhận 12.391 phản ánh, kiến nghị liên quan thủ tục hành chính, trong đó đã xử lý 11.638 trường hợp, số còn lại đang được giải quyết.

Ngoài ra, tiến độ giải ngân mới đạt 67.251 tỷ đồng, chưa đến 57% kế hoạch.

Sở Nội vụ cũng nêu nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính như tiến độ thực hiện mệnh lệnh hành chính, từ ngày 1-7 đến 12-11, UBND TPHCM giao 3.574 nhiệm vụ cho 80 cơ quan, đơn vị. Trong số này, 2.578 nhiệm vụ đã hoàn thành (72,13%), nhưng có đến 1.681 nhiệm vụ hoàn thành trễ hạn, chiếm tỷ lệ 65,20%.

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn vẫn còn đáng lưu ý. Trên tổng số hơn 1,82 triệu hồ sơ, số hồ sơ trễ hạn là 89.485 hồ sơ, chiếm 4,9%. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin cấp xã sau sắp xếp mới chỉ đáp ứng mức thiết yếu, chưa được trang bị đầy đủ và đồng bộ; nhiều đơn vị còn thiếu thiết bị chuyên dụng phục vụ hội nghị trực tuyến.

Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, Sở Nội vụ đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp xã tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ trễ hạn, đồng thời tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết hồ sơ để hạn chế phát sinh trễ hạn mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường kết luận buổi làm việc. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Các cơ quan phải thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đúng thời gian quy định, đồng bộ đầy đủ kết quả lên hệ thống một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh yêu cầu đánh giá đúng, thực chất các chỉ số cải cách hành chính, đặc biệt là chỉ số hài lòng, khối lượng công việc và tiến độ xử lý hồ sơ.

Bên cạnh đó, đối với các nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng chí đề nghị rà soát toàn diện, phải làm đến cùng, việc nào sót phải thực hiện cho xong, việc nào cần phấn đấu phải tập trung, ai chậm phải chịu trách nhiệm.

CẨM NƯƠNG