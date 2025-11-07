TPHCM và TP Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 7-11, Thường trực HĐND TPHCM có buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác Thường trực HĐND TP Hải Phòng đến làm việc tại TPHCM.

Dự buổi làm việc, về phía TPHCM có đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Về phía TP Hải Phòng có đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, HĐND TP Hải Phòng mong muốn HĐND TPHCM chia sẻ kinh nghiệm sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt là chính sách an sinh xã hội; chính sách hỗ trợ về điều kiện làm việc, đi lại của cán bộ, công chức; các chính sách ưu đãi, thu hút doanh nghiệp để ổn định môi trường đầu tư. Cùng với đó là việc kết hợp giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển và du lịch biển đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực lẫn nhau, nhất là trong việc bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo HĐND TPHCM và HĐND TP Hải Phòng trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

HĐND TP Hải Phòng cũng mong muốn HĐND TPHCM chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến nguồn thu ngân sách sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; giải pháp giải ngân đầu tư công; cụ thể hóa các chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội…

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành TPHCM trao đổi, chia sẻ những nội dung HĐND TP Hải Phòng đề cập. Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết thêm, trước đây, Quốc hội có ban hành Nghị quyết 54 thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Khi đó, TPHCM được giao toàn bộ thẩm quyền thực hiện, nên khi phát sinh vướng mắc, thành phố không có cấp trên cùng phối hợp tháo gỡ, dẫn đến nhiều nội dung không thể triển khai.

Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Hiệu phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ thực tiễn đó, khi xây dựng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, thành phố chủ động đề xuất Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc Ban Chỉ đạo được thành lập, do Thủ tướng làm trưởng ban, đã giúp nhiều vướng mắc được tháo gỡ kịp thời.

Hiện nay, TPHCM đang phối hợp với các bộ, ngành rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 98 để tiếp tục hoàn thiện, phát huy hiệu quả cao hơn trong thực tiễn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, thời gian qua TP đã rà soát, đánh giá sự đồng bộ về chính sách đang thực hiện trên khắp 168 phường, xã, đặc khu của thành phố. Thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm các nội dung còn chồng chéo, bảo đảm sự thống nhất trong quản lý và điều hành.

Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, chính sách nào không còn phù hợp thì kiên quyết bãi bỏ. Chính sách nào bao phủ rộng, hiệu quả cao mà không ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách thì ưu tiên áp dụng. Việc rà soát, điều chỉnh thời gian qua nhận được sự đồng thuận cao của các đơn vị, tạo cơ sở để thành phố triển khai hiệu quả.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng thông tin, TPHCM đang rà soát lại công nghệ xử lý rác thải trên toàn địa bàn, trên cơ sở đó lập quy hoạch mới và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phù hợp. Hiện hệ thống thu gom rác sinh hoạt đã cơ bản đến từng hộ dân, kinh phí do người dân chi trả. Vấn đề còn lại là lựa chọn đơn vị vận chuyển, tập kết, xử lý rác hiệu quả, bởi yếu tố “sạch, đẹp” phụ thuộc vào nhiều khâu liên quan.

Đồng chí Võ Văn Minh cho biết, trong những năm qua, tình trạng lao động tập trung đông về khu vực phía Nam đã tạo áp lực lớn về dân số và hạ tầng. Do đó, TPHCM xác định chủ trương hiện nay không phải là tiếp tục thu hút thêm lao động phổ thông, mà là điều chỉnh theo hướng giảm áp lực dân số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Lao động tự do sẽ vận hành theo quy luật cung cầu của thị trường, còn lao động chất lượng cao phụ thuộc vào sức hút và nhu cầu của nền kinh tế đô thị lớn.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong công tác đào tạo, thời gian qua TPHCM chủ yếu tập trung cho đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt là các lĩnh vực giáo dục và y tế, nhằm nâng cao năng lực phục vụ người dân. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo cho doanh nghiệp trong việc phát triển nhân lực vẫn còn là khoảng trống cần nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới. Đồng chí mong rằng, lãnh đạo và các ban HĐND của hai thành phố sẽ tiếp tục chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ.

>> Một số hình ảnh tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG