Phường Bến Thành (TPHCM) ra mắt Chatbot AI hỗ trợ người dân

Lãnh đạo phường Bến Thành cùng đại biểu khởi động các ứng dụng

Tại buổi lễ, phường Bến Thành ra mắt Chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); ứng dụng khảo sát ý kiến người dân về thái độ phục vụ và chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính.

Với ứng dụng khảo sát ý kiến người dân về thái độ phục vụ và chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính, tại mỗi quầy tiếp nhận giải quyết TTHC sẽ có mã QR của từng cá nhân công chức để người dân đánh giá về thái độ phục vụ, năng lực công tác. Ứng dụng giúp giảm chi phí hành chính, giúp lãnh đạo phường có thêm thông tin tổng hợp nhanh nhất để nhắc nhở, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ.

Với Chatbot AI - Trợ lý số phục vụ nhân dân phường Bến Thành, người dân có thể tra cứu TTHC ở bất cứ đâu mà không cần phải đến trụ sở phường. Ứng dụng tích hợp cả tiếng Việt và tiếng Anh, giúp khách du lịch quốc tế có thể tìm hiểu các di tích, điểm du lịch nổi tiếng hay giải đáp thắc mắc liên quan đến các quy định, thủ tục. Chatbot AI cũng giúp lãnh đạo phường tổng hợp câu hỏi thường gặp, những điều người dân quan tâm để tập trung điều hành, giải quyết.

Người dân quét mã QR đánh giá công chức tại bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Thành

Phường Bến Thành cũng ra mắt các ứng dụng: “Sổ tay xây dựng Bến Thành”, “Đăng ký xây dựng Bến Thành, “Bản đồ số dữ liệu đất đai (nền tảng WebGIS)”.

Chủ tịch UBND phường Bến Thành Mai Thị Hồng Hoa cho biết, các ứng dụng này góp phần hiện đại hóa nền hành chính, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

NGÔ BÌNH