Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 TPHCM vừa có văn bản gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã, đặc khu và các trường đại học về việc phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên... trực thuộc các đơn vị thực hiện việc góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID. Mỗi một cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên... sẽ là một tuyên truyền viên, hướng dẫn gia đình, bạn bè, người thân, người dân nơi cư trú góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Người dân góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy tổ công nghệ số cộng đồng và tổ công tác Đề án 06 các cấp trong việc phối hợp cùng với lực lượng công an thành lập các tổ cố định và lưu động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để hướng dẫn người dân góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID.

Việc góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID diễn ra từ nay đến hết ngày 15-11-2025.

VĂN ANH