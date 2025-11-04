Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID

Theo đó, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên... trực thuộc các đơn vị thực hiện việc góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID. Mỗi một cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên... sẽ là một tuyên truyền viên, hướng dẫn gia đình, bạn bè, người thân, người dân nơi cư trú góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy tổ công nghệ số cộng đồng và tổ công tác Đề án 06 các cấp trong việc phối hợp cùng với lực lượng công an thành lập các tổ cố định và lưu động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để hướng dẫn người dân góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID.
Việc góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID diễn ra từ nay đến hết ngày 15-11-2025.