Khẩn trương đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trước ngày 31-10

Ngày 23-10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh ký công văn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng báo cáo gửi về Bộ Tư pháp trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đồng thời gửi qua địa chỉ email: tthc@moi.gov.vn trước ngày 31-10-2025.

Đề nghị này nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15-10-2025 và Thông báo số 386-TB/TW ngày 16-10-2025 về cuộc họp giao ban chủ chốt tháng 10-2025.

Tiếp đó, ngày 22-10-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 201/CĐ-TTg về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, trong đó yêu cầu rà soát các thủ tục hành chính có thể thay thế bằng dữ liệu.

