Trang bị kỹ năng số cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bà con được hướng dẫn cụ thể cách sử dụng ứng dụng VneID, ứng dụng Công dân số TPHCM, Tổng đài 1022… để thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến khi cần.

Chiều 31-10, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Phú Giáo (TPHCM) đã tổ chức chương trình “Ngày công dân số”, nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tiếp cận, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID trong thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.

Cán bộ Trung tâm phục vụ Hành chính công hướng dẫn bà con cài đặt các phần mềm sử dụng dịch công trực tuyến

Tại đây, người dân được hướng dẫn cụ thể cách tải, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID; tìm hiểu thêm các kênh tương tác trực tuyến giữa chính quyền và người dân như ứng dụng Công dân số TPHCM, Tổng đài 1022 và đường dây nóng UBND xã Phú Giáo.

Song song đó là phổ biến các nội dung về bảo mật thông tin cá nhân, giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ dữ liệu số, tránh các rủi ro trên không gian mạng.

Lực lượng cơ sở hỗ trợ người dân xã Phú Giáo trang bị các kỹ năng số

Cũng trong khuôn khổ “Ngày công dân số”, Công an xã Phú Giáo phối hợp làm thủ tục tích hợp căn cước công dân, đổi giấy phép lái xe và giải đáp thắc mắc cho người dân.

Ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Giáo, cho biết trong quá trình chuyển đổi số, địa phương ưu tiên giải pháp hỗ trợ trực tiếp tại cộng đồng, nhất là các ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Tập trung tuyên truyền những lợi ích khi sử dụng VNeID; hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật số; giới thiệu các kênh tương tác giữa chính quyền với người dân.

Xã Phú Giáo có khoảng 1.700 người dân tộc thiểu số, trong đó nhiều nhất là đồng bào dân tộc Khmer, sống tập trung tại các ấp Nước Vàng và Tân Thịnh. Ngoài ra, còn có các dân tộc khác như Hoa, Sán Chỉ, Nùng…

VĂN CHÂU