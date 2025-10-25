Hà Nội không yêu cầu người dân nộp hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu

UBND TP Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo các địa phương và đơn vị chức năng của thành phố về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình.

Theo đó, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, như: xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD); cấp lại, đổi thẻ CCCD; đăng kí thường trú; đăng kí tạm trú; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; đăng kí khai sinh, khai tử, kết hôn; đăng kí biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất...

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị có TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND TP Hà Nội về nội dung nêu trên.

