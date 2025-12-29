Chiến thắng của Đức Phúc trong cuộc thi âm nhạc tại Nga lọt đề cử sự kiện VHNT tiêu biểu

Chiến thắng của ca sĩ Đức Phúc tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 tại Nga đã được đưa vào danh sách 20 đề cử bình chọn 15 sự kiện Văn học nghệ thuật (VHNT) tiêu biểu năm 2025.

Đức Phúc đã chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc Intervision 2025 tại Nga

Sự kiện do Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam chỉ đạo, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Quỹ Hỗ trợ sáng tạo VHNT Việt Nam tổ chức, nhằm ghi nhận những dấu ấn nổi bật của đời sống sáng tạo. Lễ bình chọn diễn ra chiều 29-12 tại Hà Nội, trong bối cảnh năm 2025 có ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ, hướng tới tổng kết hoạt động, đánh giá thành tựu nổi bật và thúc đẩy sự phát triển bền vững của văn học nghệ thuật Việt Nam.

Trong danh sách đề cử, chiến thắng Intervision 2025 của Đức Phúc được xem là điểm nhấn của âm nhạc Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Cùng đó, danh sách 20 đề cử năm nay bao quát nhiều lĩnh vực từ văn học, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc đến hoạt động chính luận và giao lưu quốc tế.

Cùng với Mưa đỏ là các liên hoan phim, âm nhạc, sân khấu quy mô lớn, Ngày Thơ Việt Nam, các giải thưởng kiến trúc, chương trình nghệ thuật chính luận; cuộc thi “Đến với Con đường tương lai” với hành trình lan tỏa, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng, tạo ảnh hưởng xã hội tích cực...

Lãnh đạo các Hội VHNT bỏ phiếu bầu chọn các sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, khẳng định: “VHNT là lĩnh vực đặc biệt quan trọng và tinh tế của văn hóa, có vai trò khơi dậy và tôn vinh các giá trị chân - thiện - mỹ, bồi đắp đời sống tinh thần và khí phách của con người Việt Nam”.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh hoạt động bình chọn hướng tới tôn vinh các sự kiện có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, tạo tác động tích cực trong xã hội, phản ánh sinh động những chuyển động lớn của đất nước trong năm 2025, đồng thời khẳng định vị thế của VHNT Việt Nam trong đời sống đương đại.

Danh sách 15 sự kiện VHNT tiêu biểu năm 2025 sẽ được công bố ngày 1-1-2026, khép lại một năm nhiều dấu ấn đáng nhớ của văn học nghệ thuật nước nhà.

