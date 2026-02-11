Tái hiện lễ Thiết triều Nguyên đán thời nhà Nguyễn

Các nghi thức được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên tư liệu lịch sử, trong đó trang phục các quan văn - võ được phục dựng đúng theo khuôn mẫu cung đình.

Sáng 11-2 (nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại sân Đại triều điện Thái Hòa, Đại Nội Huế diễn ra chương trình tái hiện lễ Thiết triều Nguyên đán của triều Nguyễn.

Lễ Thiết triều nguyên đán triều Nguyễn thu hút đông đảo du khách thưởng lãm

Đây là nghi lễ triều hội quan trọng của triều Nguyễn, được tổ chức vào ngày Mùng một Tết.

Theo nghi thức truyền thống, triều đình nhà Nguyễn tiến hành thiết Đại triều tại điện Thái Hòa và thiết Thường triều tại điện Cần Chánh. Khi thiết Đại triều, nhà vua ngự giá từ điện Cần Chánh, qua Đại Cung Môn và lên điện Thái Hòa để thân hành chứng lễ. Các quan văn - võ xếp hàng theo thứ tự phẩm cấp, trong đó các quan đứng đầu các Bộ giữ vị trí hàng đầu.

Trong buổi lễ, các quan dâng biểu chúc mừng nhà vua nhân dịp Nguyên đán. Triều đình tuyên đọc chỉ dụ ban ân của nhà vua với các nghi thức trang nghiêm, gắn liền với những tiết mục Đại nhạc và Tiểu nhạc.

Sau phần thiết Đại triều, nhà vua rời điện Thái Hòa trở về điện Cần Chánh để tiếp tục các nghi thức Nguyên đán.

Tại điện Cần Chánh, các hoàng đệ, hoàng tử nhỏ tuổi cùng các thân công, hoàng tử tiến hành lễ bái mừng vua. Tiếp đến là nghi thức tuyên chỉ ban yến tiệc và thưởng xuân. Các yến tiệc do nhà vua ban được tổ chức tại điện Cần Chánh và các công trình phụ cận như Tả Vu, Hữu Vu, Tả Đãi Lậu Viện và Hữu Đãi Lậu Viện.

Công chúng và du khách có dịp tìm hiểu sâu hơn về nghi thức triều đình triều Nguyễn, đồng thời cảm nhận không khí tết cổ truyền trong không gian di sản Cố đô Huế.

